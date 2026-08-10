"Реагираме като пожарникари": Експерти с остри критики след дрона край Кардам

Ние реагираме като пожарникари, бавно. С цялото ми уважение, но се отиват на място когато пожарът вече е запален. Сега беше същото. Този дрон е създаден, за да бъде открит лесно и да подмами противника. Вземането на решение как да се действа при такава ситуация трябва да отнема една минута. Това каза вицепрезидентът на Международната асоциация за борба с дроновете доц. Иван Миланов, след като дрон проби въздушното ни пространство край Кардам, в ефира на Нова телевизия.

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"Ние нямаме никаква идея от къде и как е дошъл - това бяха предположения. Невероятно и невъзможно е дронът да прелети през цяла Румъния и никой да не го засече. Ние нямаме национална система за отбрана и нямаме готовност като страна да идентифицираме със съвременните средства за откриване и защита дронове", допълни доц. Миланов.

Журналистът в сп. "Криле" Димитър Ставрев заяви, че България има споразумение за информиране с Гърция и Румъния когато има такъв тип навлизания. "Защо Румъния не е засякла тази опасност и не ни е информирала?", попита той.

Според Ставрев липсва информация относно дронът "Майя". "Правят се странични оценки и на база тях се вижда, че в последните месеци тези дронове еволюират. Никой не може да каже какви са точните му характеристики", изтъкна той.

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Според Ставрев целта на тези дронове е да имитират физическите характеристики на бойните дронове и да пренасищат на системата за противовъздушната система. "Борбата с тях е много сложна, защото те летят ниско и с много висока скорост", каза той.