Няма замърсяване: Водата в "Елените" е годна за пиене

Питейната вода във ваканционното селище "Елените" вече е без отклонения от нормите, съобщи БНТ. След наводнението с огромни щети и четири жертви тя бе с влошени показатели и беше негодна, като е било отчетено и наличие на ешерихия коли. За местните жителите беше осигурена бутилирана вода от Държавния резерв.

Водата е годна за пиене

Регионална здравна инспекция (РЗИ) в Бургас е извършила контролно пробонабиране на питейна вода от централната водопроводна мрежа. Пробите са изследвани по химични и микробиологични показатели. Резултатите от лабораторните анализи показват, че водата отговаря напълно на нормативните изисквания по всички изследвани показатели.

За осигуряване на последователни и надеждни резултати, РЗИ ще извърши още едно контролно пробонабиране в "Елените".

Припомняме, че държавата окончателно реши и отпусна еднократна помощ на наследниците на загиналите хора в област Бургас при наводненията в началото на октомври. Припомняме, че в курорта "Елените" загинаха четирима души, като четвъртата жертва е жена, руска гражданка и е интересно дали България лесно ще намери кои са преките ѝ наследници. Еднократната помощ е 15 000 лева на човек. Към май, 2025 година, средната заплата в Бургаска област по данни на НСИ е 1995 лева - това засега е последният месец с готови данни.

Решението за помощта и размера ѝ беше взето по предложение на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който е един от лидерите на БСП. Необходимите средства от общо 60 000 лева са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Еднократните помощи ще бъдат изплатени чрез Агенцията за социално подпомагане. По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за семействата на загиналите.

В началото на октомври кабинетът отпусна допълнителна помощ от 3000 лв. за пострадалите от наводненията. За тях остава възможността да получат и еднократната помощ при бедствие, която е равна на трикратния размер на линията на бедност – 1914 лв. Те могат да кандидатстват и за средства за унищожени електроуреди в размер до 2500 лева от Фонд „Социална закрила“. По този начин общата подкрепата по линия на МТСП може да достигне близо 7500 лв.

