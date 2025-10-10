Обещание от Сачева: ГЕРБ няма да позволи журналистиката да е престъпление

"ГЕРБ никога не е позволил журналистиката да бъде престъпление, няма да позволи и сега. Разбирам вълната от недоволство, подкрепям вълната от недоволство - смятам, че тези текстове трябва да бъдат преработени и те ще бъдат преработени". Думите са на Деница Сачева, едно от остриетата на ГЕРБ - тя ги изрече в сутрешния блок на bTV.

Още: Скандалното криминализиране на разпространението на лична информация мина през комисия

Въпросът беше повдигнат заради скандалния законопроект на ИТН за "личния живот" и как може да се влиза в затвора за огласяването му. Начело на вносителите е Александър Рашев, син на адвокат Виктор Рашев - кой е той: Арестуван, посочен в съдебно решение за лидер на престъпна група: Таки не е изправен пред съда ни – защо?

"Най-вероятно тези текстове, разписани по този начин, няма да видят бял свят, да минат на второ четене в пленарна зала", продължи Сачева с малко по-различен тон, използвайки вече думичка, която предполага различни сценарии за бъдещето, а не само един, категоричен, както звучеше първия ѝ цитат. Тя заговори и за "вахканалия" що се отнася до информационни публикации за личния живот, но беше моментално засечена, че сега има законодателство, което позволява на всеки засегнат да търси обезщетение в съда, докато новият законопроект предвижда директно вкарване в затвора. "Кумгейт" как ще се случи, ако има такъв закон, какъвто ИТН предлага.

Още: Ако се приеме този закон, цялата ИТН е за затвора: Венци Мицов за скандалните промени в Наказателния кодекс

Основата на законопроекта, целещ се в медиите

"Който чрез печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин разпространява материален или друг носител, съдържащ информация за личния живот на другиго без негово съгласие, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две хиляди лева до пет хиляди лева".

Още: Затвор за намеса на медиите в личния живот: Предложение на ИТН