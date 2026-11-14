14 ноември: Сърбия обявява война на България. Започват бомбардировките над София

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

14 ноември 1885 година: Сърбия обявява война на България

На този ден (14 ноември по нов стил, 2 ноември стар стил) през 1885 година Сърбия обявява война на България под предлог Съединението. Сърбия твърди, че то нарушава баланса на силите на Балканите.

По това време българската армия, която е само на няколко години, няма голям опит и не разчита на чужди командири. По-голяма част от войниците в нея са бивши опълченци и доброволци, които поради липса на кадри са се издигнали бързо. Но въпреки липсата на опит, на българските войници не им липсва боен дух. По онова време те са разпръснати из страната. Сърбия изпраща около 40 000 добре въоръжени войници срещу първоначално съсредоточените на запад около 30 000 български бойци. Противникът планира бърз поход към столицата ни, която е без укрепления и с малко войски.

В историята Сръбско-българската война остава като кратък, но съдбовен военен конфликт. Той е първото сериозно изпитание за новосформираната българска държава и армия

Първите решителни боеве са тези при Сливница - сраженията започват на 17 ноември (по нов стил), 5 ноември (по стар стил) и приключват на 19 ноември (по нов стил), 7 ноември (по стар стил). Тази битка завършва с категорична победа за българите.

Под ръководството на княз Александър Батенберг българската армия успява да се окопае по хълмовете около Сливница в точния момент и да спре настъплението на противника.

Последното сражение при Пирот се води на на 26 и 27 ноември по нов стил (14 и 15 ноември по стар стил). Българската армия побеждава отново. С намесата на Австро-Унгария, която заплашва страната ни с военна интервенция, Сърбия е спасена от пълен погром.

14 ноември 1943 година: Бомбардировките над София

На този ден през 1943 година, в хода на Втората световна война, е нанесен първият масиран въздушен удар над българската столица. В него участват 91 бомбардировача Б-25 „Мичъл”, охранявани от 49 изтребителя Локхийд П-38 „Лайтнинг”. Сигналът за тревога от въздушно-предупредителната служба е подаден късно. 3/6 орляк излита, когато противникът е вече над София. След въздушната отбрана на българска територия не е открит нито един свален противников самолет, въпреки съобщението на Радио Кайро за един незавърнал се в базата си самолет.

На 24 ноември 1943 година е нанесен вторият удар над София. Следват бомбардировки над Враца, Видин, Скопие след сформирането на 15-а американска въздушна армия.

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