МРРБ: Твърдението, че с "инхаус" процедура правителството ще възложи с 32% по-висока цена за мантинели почива на неверни данни

Твърдението, че с „инхаус“ процедура правителството ще възложи с 32% по-висока цена за доставка и поставяне на мантинели не отговаря на реалните финансови параметри и почива на неверни данни. Това се казва в позиция на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Прекратената обществена поръчка за ограничителни системи беше с прогнозна стойност от 960 млн. лева без ДДС (около 491 млн. евро) за срок от пет години и за шестте района в страната. Това формира средногодишна прогнозна стойност от приблизително 98 млн. евро без ДДС за всички шест района, уточняват от МРРБ.

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За сравнение, максималната прогнозна стойност на договора между АПИ и „Автомагистрали“ ЕАД е 90 млн. евро за срок от една година и за шестте района. Трите процедури, обявени от „Автомагистрали“ ЕАД, са за доставка на необходимите материали за изпълнение на договора. Общата им прогнозна стойност е малко над 89 млн. евро без ДДС. Това означава, че са спестени около 9 млн. евро в сравнение със стойностите обявени в обществената обявена от предходното правителство на Росен Желязков, която беше прекратена от настоящия регионален министър Иван Шишков, уточняват още от МРРБ.

В медийните публикации също така се твърди, че по тази прекратена процедура за мантинели прогнозната стойност за 1 година за Северозападния район е била 5.965 милиона евро без ДДС, което не отговаря на фактите. Защото според заложените параметри в същата поръчка сумата е била около 14,3 млн. евро без ДДС – разликата между двете суми е очевидна. Следователно представеното твърдение за поскъпване с 32% не отразява коректно сравнението между двете процедури и подвежда обществото, като се прави внушение чрез нереални данни, категорични са от министерството.

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Съгласно договора с АПИ, „Автомагистрали“ ЕАД ще изпълнява възложените дейности на единични цени, които са между 7% и 17% по-ниски от пределните цени на АПИ. Заплащането ще бъде за реално възложени и изпълнени дейности, изчисляват още от МРРБ.

„Дружеството разполага с необходимия човешки и технически капацитет за започване на изпълнението на договора. При увеличаване на обема на възлаганията този капацитет може да бъде разширяван съобразно необходимостта. С оглед на навременната доставка и оперативната необходимост от осигуряване на материалите, са обявени три отделни процедури, всяка от които обхваща по два района от страната. Така се осигурява възможност за своевременно снабдяване на всички шест района и за изпълнение на възложените дейности. Прогнозните стойности на тези процедури са съобразени с максималния финансов ресурс по договора с АПИ. Изискванията към доставчиците са насочени към осигуряване на материали, които отговарят на всички приложими нормативни изисквания, включително европейските стандарти. Това е съществено условие за надеждността на ограничителните системи и безопасността на пътуващите“, уверяват от МРРБ.

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Оттам уточняват, че първоначалният източник на информацията е статия в Медиапул (Mediapool) с автор Лили Границка, която впоследствие е коригирала допусната грешка, но въпреки това първоначалният вариант на материала е препечатан от други медии.

"Министерството на регионалното развитие и благоустройството смята, че публичното представяне на подобни теми трябва да се основава на коректно сравнение на финансовите параметри, обхвата и срока на договорите, както и на реалния предмет на възлагане. Представянето на некоректни прогнозни стойности извън техния контекст и извеждането на заключения за поскъпване, които не се потвърждават от съпоставимите данни, създава подвеждаща и манипулативна представа за разходването на публичния ресурс", се казва още в позицията на МРРБ.

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