Най-важните новини за деня: 13 ноември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 13 ноември 2026 г.

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОТТЕГЛЯТ СПОРНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

Оттеглят законопроекта за личната помощ. Това стана ясно след срещата на майките на деца с увреждания с министрите на финансите Гълъб Донев и на социалната политика Наталия Ефремова. По думите на Мария Тодорова от "Прогресивна България" предстои широко обществено обсъждане по темата, така че да се постигне най-добрият баланс по отношение на законовите условия, засягащи трудовите договори на майките с увреждания и личните асистенти, които се грижат за възрастни хора. ОЩЕ: "Протестите от 2018 ще ви се сторят като мирно шествие": Майки на деца с увреждания обещаха масово недоволство срещу властта

"В РАДЕВ НЕ БИЕ СЪРЦЕ НА ЧОВЕК": ВЕНКО САБРУТЕВ С ОСТРА КРИТИКА ЗАРАДИ КАЗУСА С ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ

Остри критики към кабинета на Румен Радев отправи по повод редица социални и икономически теми – от въвеждането на еврото и цените в магазините до правата на личните асистенти и борбата с корупцията, депутатът от „Продължаваме промяната“ Венко Сабрутев в ефира на Нова телевизия. Тежки думи той отправи за проблема с личните асистенти и състоянието на майките, които се грижат за деца с увреждания. Беше изразено възмущение от липсата на достатъчна подкрепа, което оставя семействата без адекватни трудови и социални права, както и без необходимите доходи.

ВЪПРЕКИ, ЧЕ КС ГИ СПРЯ: ВЛАСТТА ОТНОВО ВНАСЯ ПРОМЕНИТЕ ЗА НАМАЛЕНИЯ ТРУДОВ СТАЖ И ОТПУСК ЗА РАБОТЕЩИТЕ НА 4 ЧАСА

Въпреки че Конституционният съд обяви за противоконституционни промените в Кодекса на труда, с които "Прогресивна България" намали признатия трудов стаж и годишен отпуск на работещите на непълно време, сега партията ги внася повторно.

ЛЮБОМИР ДАЦОВ: С ТОЗИ ИЗПИЛЕН БЮДЖЕТ СИ ОСТАВАМЕ ГОДИНИ НАРЕД НА РИСКОВАТА ГРАНИЦА НА ДЕФИЦИТА (ВИДЕО)

С този изпилен бюджет си оставаме години наред на рисковата граница на дефицита. Това каза в предаването Студио Actualno макроикономистът Любомир Дацов, член на Фискалния съвет. Той коментира становището на съвета за Бюджет 2027 и рисковете години наред да не бъде постигната целта от под 3% дефицит: “Онова, което ние казваме е, че с този изпилен бюджет, който буквално на четвъртата година изпълнява критериите, които са определени по процедурата за свръхдефицит, при малка макроикономическа промяна, или някакъв риск, който не бъде оценен, а ние няма как да оценим рисковете след четири години напълно, по никакъв начин, просто това води автоматично до неизпълнение. Т. е. ние си оставаме на една горна граница приблизително на 3% от БВП през цялото време, независимо от малките отклонения отдолу или отгоре. Още: Фискалният съвет към Гълъб Донев: Бюджетът няма гаранции, че ще овладеем дефицита

"АНДРЕЙ, НЕ ПРАВИШ ДОБРА АГИТАЦИЯ": ДАМЯНОВА И БУРУДЖИЕВА СРЕЩУ РАЙЧЕВ, ЗАЩИТАВАЩ УПРАВЛЕНИЕТО НА РАДЕВ

Това правителство се държи като 3-годишно дете, на което му обясняваш, че не трябва да пипа ток, то минава зад дивана и бърка пак, защото така се учи. Така политическият анализатор Диана Дамянова коментира какво е сегашното управление (на Румен Радев), но през призмата на готвените законови промени за личните асистенти. Дамянова осмя в сутрешния блок на bTV и вътрешния министър Иван Демерджиев, който, по нейни думи, благодарял на МВР от Фейсбук, че не били на АМ "Тракия" като имало мъгла и станала страшната верижна катастрофа.

РАДЕВ ПОДПИСА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ НА ЕВРОПА И ВЪЗРАЗИ ДА СЕ НАСТОЯВА ЗА ГАРАНЦИИ ЗА СИГУРНОСТ ЗА УКРАЙНА

България подкрепи с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност, представена на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност, която се състоя в Дъблин. Инициативата утвърждава основите на сигурността в Европа: Устава на ООН, Хелзинкския заключителен акт и правото на всяка държава сама да избира своите съюзи. Отстояването на тези принципи е в пряк интерес на България. Това посочва в официлно съобщение пресслужбата на Министерския съвет.

РАДЕВ ПОДКРЕПЯЛ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ, НО ИСКА ПРОМЕНИ В ТЕКСТА ЗА УКРАЙНА (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев обясни, че България е подкрепила декларацията за европейската сигурност и мира в Украйна, но е направила писмена резерва единствено към нейния преамбюл. По думите му страната ни приема останалата част от документа, който беше представен на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин.

КРЕМЪЛ ИСКА ПИСМЕН АНГАЖИМЕНТ НАТО ДА НЕ СЕ РАЗШИРЯВА НА ИЗТОК: КРОИ ЛИ ПЛАНОВЕ ЗА ФИНЛАНДИЯ И ПРИБАЛТИКА?

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че устните уверения относно неразширяването на НАТО на изток не са достатъчни за Русия. В тази връзка той намекна, че въпросът трябва да бъде фиксиран в писмена форма, съобщават руската информационна агенция „Интерфакс“ и други руски медии. Експанзията в източна посока на отбранителния съюз, който след началото на пълномащабната инвазия в Украйна добави към членките си още Швеция и Финландия, отдавна е "червена линия" за Москва, а сега темата отново е на дневен ред в контекста на мирните преговори с посредник САЩ в Абу Даби от 10 и 11 ноември.

2 ОТ 4 ПЛАНА НА ПУТИН ЗА ПОБЕДА В УКРАЙНА СА АКТИВНИ: ДЕТАЙЛИТЕ В УЛТИМАТУМИТЕ МУ СРЕЩУ ЕВРОПА И НАТО (ОБЗОР-ВИДЕО)

След последните тристранни преговори в Абу Даби (ОАЕ), провели се на 10 и 11 ноември, вчера руският диктатор Владимир Путин и членовете на руската делегация подчертаха непоколебимата ангажираност на Русия към първоначалните ѝ териториални претенции спрямо Украйна, както и към ултиматумите за разформироване на НАТО и на европейската архитектура за сигурност, създадена след края на Студената война. Издирваният от Международния наказателен съд стопанин на Кремъл продължава да не е склонен да прави компромиси по нито едно от тези искания, за да сложи край на войната.

ЗЕЛЕНСКИ И КЪШНЪР: НА СЛЕДВАЩАТА СРЕЩА ЗА МИР ЕВРОПА ЩЕ БЪДЕ В ПРЕГОВОРНИЯ ЕКИП (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че скоро ще се проведе голяма размяна на военнопленници с Русия. Той направи това изявление пред репортери след среща със специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. По-конкретно, Зеленски говори за подготовката за следващия обмен на затворници. Той заяви, че се очаква това да е най-многочислената и мащабна размяна на военнопленници с Москва.

"НАПРАВО Е КАТО ТВ ШОУ": ЕВРОПА СЕ РАЗДЕЛИ НА ЛАГЕРИ, ТЕЖКИ КАРАНИЦИ КОЙ ДА ПРЕГОВАРЯ С ПУТИН

Лидерите от Европейския съюз, които се събраха в ирландската столица Дъблин, и днес продължават да спорят за това кой трябва да ги представлява в преговорите с Русия (с посредник САЩ) за бъдещето на Украйна. Миналият ден е бил изпълнен с ожесточена дипломатическа активност, съобщава Politico, позовавайки се на свои източници и интервюта с евролидери от срещата на Европейската политическа общност.

"МОГАТ ДА УНИЩОЖАТ СВЕТА": СЪДЯТ ANTHROPIC, GOOGLE, META, OPENAI И SPACEX, ЗА ДА СПРАТ РАЗРАБОТКАТА НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Коалиция от групи за онлайн безопасност и защита на потребителите съди 5 от водещите световни компании за изкуствен интелект, за да спрат по-нататъшното развитие на продуктите им, твърдейки, че технологичните гиганти не могат да предотвратят възможните "катастрофални" заплахи за света.

РАЗМЕСТВАНЕ В СВЕТА НА AI: КОЙ ПЕЧЕЛИ ОТ КРИЗАТА В NVIDIA?

Оставката на Дженсън Хуанг като ръководител на Nvidia вече се отразява на целия сектор на чиповете за изкуствен интелект. Акциите на основните конкуренти на компанията - AMD и Broadcom, поскъпнаха, докато книжата на Nvidia поевтиняха рязко. Инвеститорите очакват сътресенията в управлението на технологичния гигант да дадат възможност на конкурентите му да привлекат част от клиентите му.