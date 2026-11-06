Поклонението пред Вежди Рашидов ще бъде в Народния театър

Поклонението пред скулптора Вежди Рашидов, който почина днес след кратко боледуване, ще бъде на 12 ноември (четвъртък), от 11:00 часа в Народния театър „Иван Вазов", съобщиха близките на твореца. Рашидов беше два пъти министър на културата и депутат в седем парламента. На 21 октомври 2022 г. е избран за председател на 48-ото Народно събрание и заемаше поста до февруари 2023 г. В 49-ото Народно събрание бе депутат от ГЕРБ-СДС.

ОЩЕ: Почина Вежди Рашидов

Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. През 1970 г. завършва Художественото училище за изящни изкуства „Илия Петров“ в София. През 1978 г. завършва специалност „Скулптура“ в Художествената академия в София при проф. Димитър Даскалов. От 1978 г. участва във всички национални изложби в страната, както и в представителни изложби в чужбина. През 1985 г. заминава за Франция, след като печели конкурс за творческо пребиваване в „Сите дез ар“ в Париж.

В периода февруари - декември 1997 г. е член на Обществения съвет по култура към президента Петър Стоянов. От 25 април 2002 г. е член на Съвета по духовно развитие към президента Георги Първанов. В периода 1999-2003 г. е общински съветник в Столичния общински съвет. Депутат е в 41-ото Народно събрание (14–27 юли 2009 г.). От 27 юли 2009 г. до 13 март 2013 г. е министър на културата. Депутат е в седем парламента.

Автор е на статуетките за призовете „Сирак Скитник“ на Българското национално радио, „Златна роза“ на фестивала на българския филм във Варна, „Полицай на годината“ на Министерството на вътрешните работи и наградата за наука „Питагор“ на Министерството на образованието и науката.

На 1 октомври 2021 г. в София открива арт галерия на свое име.