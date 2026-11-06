Лоша хигиена и липса на регистрация: БАБХ затвори топла точка и дюнерджийница

Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Разград затвориха топла точка в голям супермаркет в града. Причината е незадоволително хигиенно състояние и липса на част от задължителните записи по системата за управление на безопасността на храните. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. Проверката е извършена в рамките на съвместните контролни действия на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП). За установените нарушения са издадени разпореждане за спиране на част от дейността на обекта, акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и предписание. Още: Две незаконни кланици разкриха БАБХ и МВР

Работата на топлата точка ще може да бъде възобновена след отстраняване на нарушенията и последваща проверка от инспекторите на ОДБХ – Разград. Контролните действия продължават.

Продължава да работи и при забрана

Снимка БАБХ

Инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Пловдив, със съдействието на служители на Шесто районно управление на МВР – Пловдив, затвориха обект за продажба на дюнери в града, който е извършвал дейност без регистрация по Закона за храните. Преди две седмици същият обект е бил проверен от инспектори на ОДБХ – Пловдив. Тогава е установено, че търговската дейност се осъществява без необходимата регистрация, за което на собственика е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и е издадена заповед за спиране на дейността. Впоследствие в ОДБХ – Пловдив са постъпили три сигнала, че обектът продължава да работи. При днешната повторна проверка е констатирано, че дейността не е преустановена. Съставен и връчен е нов АУАН, а на място са поставени обозначителни стикери, с които се указва, че обектът е затворен и не се допуска търговия и реализация на храни в помещението. Контролните действия по случая продължават. Още: Кухни в мизерия, нелегален цех за месо и 180 тона съмнителни варива: Какво всъщност ядем?