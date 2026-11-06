Путин конфискува компанията Japan Tobacco, чийто най-голям акционер е Министерството на финансите на Япония

Диктаторът Владимир Путин е разпоредил конфискация на руския бизнес на японската тютюнева компания Japan Tobacco - най-голямата цигарена компания на руския пазар с пазарен дял от 37%. С нарочен указ на Путин тя е преминала "временно" под управление на руска компания, което реално означава, че е под контрола на Кремъл.

Най-големият акционер в Japan Tobacco е японското Министерство на финансите. The ​​Financial Times пише, че новината за прехвърлянето е пореден сигнал за бързо влошаващите се отношения между Москва и Токио.

Японският финансов министър Сацуки Катаяма заяви, че страната му е протестирала и е поискала Русия да отмени решението си. "Поискахме отмяната на тази мярка и приемането на други подходящи мерки", каза тя.

Според професор Джеймс Браун, специалист по японско-руските отношения в университета Темпъл, Русия целенасочено върви към ескалация в отношенията с Япония, оценявайки японския премиер Санае Такаичи като слаб и разчитайки, че Токио ще предпочете на всяка цена да избегне конфронтация. "Това е част от по-широка руска кампания. Те смятат, че Такаичи е много по-слаб по отношение на политиката към Русия. Ако могат да упражнят достатъчен натиск, се надяват Япония да се поддаде, вместо да отмъсти", казва Браун.

Още: Путин национализира активите на 3 чужди компании, сред които Nestlé

Той свръзва влошаването на отношенията между двете държави с участието на Япония през май в програмата на НАТО PURL за закупуване на американско оръжие за украинските въоръжени сили.

The ​​Financial Times припомня събитията от последните месеци, включително посещението през август на Путин на Курилските острови, което предизвика остри критики от Токио. През октомври пък Москва задържа японски журналист, работещ за вестник "Хоккайдо Шимбун", по подозрение в шпионаж. Значение оказа и заповедта за арест, издадена от Международния наказателен съд в Хага за Путин, което накара Москва да поиска екстрадицията на председателя на МНС Томоко Акане. Пак през октомври Япония наложи санкции на десетки руски компании и лица, свързани с военно-промишления комплекс на Русия, както и на 35 кораба от руския сенчест флот.

Самата Japan Tobacco търпи критики за това, че продължава да оперира в Русия. Украйна добави компанията в списъка си със спонсори на войната на Русия, тъй като Japan Tobacco внася в руската хазна значителна сума данъци - за 2023 г. Киев оценява тази сума на около 182 милиона долара, което прави Japan Tobacco четвъртия по големина чуждестранен данъкоплатец в Русия.

The ​​Financial Times посочва, че Япония се съпротивлява на масово излизане на бизнеса от Русия поради важността на проекта Сахалин-2, в който тя има дял, както и заради други проекти за енергийната си сигурност.

Капанът щракна: С нов указ Путин отвори вратата за масов грабеж