Огромен пожар гори до магистрала "Тракия"

Голям пожар избухна в непосредствена близост до автомагистрала "Тракия", като пламъците достигат опасно близо до пътното платно.

Снимки, разпространени в социалните мрежи, показват огъня почти до асфалта, а районът е обхванат от гъст дим, който затруднява видимостта.

По информация на очевидци на място са изпратени екипи на полицията и пожарната. Движението в посока София се осъществява и в двете ленти, но с намалена скорост.

Пожарът е възникнал в района на 97-ия километър. Към момента няма яснота за причините за инцидента, както и дали огънят е овладян.