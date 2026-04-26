Огромен пожар гори до магистрала "Тракия"

26 април 2026, 21:40 часа
Снимка: БГНЕС
Голям пожар избухна в непосредствена близост до автомагистрала "Тракия", като пламъците достигат опасно близо до пътното платно.

Снимки, разпространени в социалните мрежи, показват огъня почти до асфалта, а районът е обхванат от гъст дим, който затруднява видимостта.

По информация на очевидци на място са изпратени екипи на полицията и пожарната. Движението в посока София се осъществява и в двете ленти, но с намалена скорост. Още: Тежка катастрофа на изхода на София затруднява движението към АМ "Тракия"

Пожарът е възникнал в района на 97-ия километър. Към момента няма яснота за причините за инцидента, както и дали огънят е овладян.

Ивайло Анев Отговорен редактор
