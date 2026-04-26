Огромен пожар гори до магистрала "Тракия"

Голям пожар избухна в непосредствена близост до автомагистрала "Тракия", като пламъците достигат опасно близо до пътното платно.
Снимки, разпространени в социалните мрежи, показват огъня почти до асфалта, а районът е обхванат от гъст дим, който затруднява видимостта.
По информация на очевидци на място са изпратени екипи на полицията и пожарната. Движението в посока София се осъществява и в двете ленти, но с намалена скорост.
Пожарът е възникнал в района на 97-ия километър. Към момента няма яснота за причините за инцидента, както и дали огънят е овладян.
