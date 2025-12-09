Войната в Украйна:

Омуртаг два дни без вода заради ремонт

09 декември 2025, 13:02 часа 192 прочитания 0 коментара
Водоснабдяването в Омуртаг ще бъде прекъснато два дни. В периода от 8:30 часа на 10 декември до 10:30 часа на 11 декември жителите на общинския център ще останат без вода по чешмите, информират от общинската управа. 

Причината е извършване на планирани строително-монтажни дейности по прехвърляне на водоподаването и присъединяване на новоизградени водопроводни участъци към съществуващата мрежа. Дейностите са част от изпълнението на проекта „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на град Омуртаг“.

От общинската управа препоръчват гражданите и бизнесът да се снабдят с необходимите количества вода за битови нужди. Възможно е след възстановяване на водоподаването да има временни смущения, по-ниско налягане и замътване до пълното промиване на мрежата, се казва още в съобщението.

Дейностите са съгласувани между Община Омуртаг и ръководството на ВиК - Търговище, потвърдиха за БТА оттам. Временно ще бъде спряно водоподаването от язовир „Ястребино“, за да може строителят да си свърши работата. 

В посочените два дни - 10-ти и 11-ти декември, Гражданско обединение "Вода за Омуртаг" организира протести.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
