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Времето ни готви сериозен обрат преди лятото: Симеон Матев с важна прогноза

03 юни 2026, 7:45 часа 953 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Времето ни готви сериозен обрат преди лятото: Симеон Матев с важна прогноза

Валежите до края на седмицата ще са много, но ще има и слънце. Над Европа времето също е доста динамично. Днес ще имаме почивка от дъжда, но утре се задава нов фронт и това ще доведе до мощно развитие на облаци, с превалявания и гръмотевици. Опасното е, че за кратко време могат да паднат доста количества дъжд. На места ще има и градушки. Събота и неделя отново ще вали.

Тази прогноза за времето направи климатологът Симеон Матев в ефира на Нова телевизия.

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По думите му следващата седмица ще има известно успокоение и дни без валежи. „Тогава ще усетим, че лятото наближава“, каза той.

През втората половина на юни се очаква времето да е по-стабилно, с повече слънце и по-малко валежи.

Времето днес

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Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София - около 26-27 градуса.

 

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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