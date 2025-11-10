Тръмп може да унищожи руската икономика и да донесе победа на Украйна по неочакван сценарий

Американският флот, воден от най-мощния самолетоносач в света USS Gerald Ford, вече събира сили в Карибско море. Той е готов да влезе в действие във Венецуела по всяко време. Остава да се види дали президентът Доналд Тръмп ще започне мащабна военна операция и ако го направи - дали тя ще се ограничи до унищожаване на наркокартелите, или ще се разшири до смяна на режима на Николас Мадуро.

Но ако републиканецът все пак натисне спусъка, едно е сигурно - това ще има сеизмично въздействие върху световната икономика, пише финансовият колумнист на британското издание The Telegraph Матю Лин.

Още: Тръмп мисли по 3 варианта да се справи с Мадуро

Венецуелският петрол може да унищожи руската икономика

Венецуела разполага с най-големите петролни резерви в света, но не изнася почти нищо. Ако цялото това количество петрол бъде пуснато на пазара, цената ще се срине, което ще унищожи икономиката на Русия и може би тази на Саудитска Арабия, както и драстично ще понижи разходите за всички останали.

Кризата във Венецуела се разраства от седмици. Тръмп, с характерната си прямота, заяви, че иска наркокартелите, опериращи от страната, да бъдат "унищожени", и разположи американския флот на нейното крайбрежие, за да постигне това.

Снимка: Getty Images/Guliver

В края на миналата седмица Конгресът отказа да приложи Резолюцията за военните правомощия, за да ограничи обхвата на действията на президента.

Още: Прокремълски рупор: Путин подсилва противовъздушната отбрана на Венецуела*

Ролята на венецуелската опозиция и на барелите петрол

Никой не очаква американските войски да започнат мащабна наземна инвазия, въпреки че, имайки предвид склонността на Тръмп да изненадва всички, е трудно да се изключи каквото и да било. Морската и въздушната подкрепа на САЩ обаче би могла да се съчетае с вътрешните опозиционни групи, за да свали "корумпирания наркобандитски режим" на Николас Мадуро, както го описва Лин. Това безспорно би било облекчение за дълго страдащия народ на Венецуела. Мария Корина Мачадо - носителката на тазгодишната Нобелова награда за мир - води смела кампания за промяна в страната си и би била далеч по-добър лидер от Мадуро, смята той.

Мачадо все още се укрива, страхувайки се за живота си, но подкрепи кампанията на Тръмп. В най-оптимистичния сценарий американската мощ може да ѝ позволи да поведе мирна демократична революция. Това ще промени Венецуела, но също така ще преобрази драстично световната икономика.

Още: Тръмп: Дните на Мадуро са преброени (ВИДЕО)

Карибската страна разполага с най-големите доказани запаси от петрол в света, с приблизително 303 милиарда барела под земята, гласят данни на Американската енергийна информационна администрация. За справка, Саудитска Арабия има около 267 милиарда барела, а Иран - 208 милиарда. Въпреки това Венецуела не произвежда почти нищо и изнася още по-малко. Нейният износ на петрол е само 4 млрд. долара годишно в сравнение със 180 млрд. долара за Саудитска Арабия и 120 млрд. долара за Русия.

Промишлеността беше лошо управлявана в продължение на години под социалистическия режим на бившия президент Уго Чавес и оттогава насам положението само се влошава. Освен това страната беше подложена на санкции от САЩ и други държави, като износът бе ограничен предимно до Китай и няколко други страни. Венецуела имаше една от най-големите и най-доходоносни нефтени индустрии в света, но успя да я пропилее.

Важното е следното - ако режимът бъде сменен, петролната индустрия постепенно ще започне да се възстановява, смята анализаторът. Разбира се, тя няма да изнася милиони барели на ден в близко бъдеще. Необходимо е време, за да се възстановят сондажите и да се отворят отново тръбопроводите, по които петролът ще се транспортира до останалата част от света, но това няма да отнеме толкова много време. Всички знаят къде се намира петролът и как да го извлекат от земята.

Снимка: Getty Images

Още: The Washington Post: 16 000 американски войници и моряци тръгват срещу Венецуела

С подходящата подкрепа от американското правителство, решено да оправдае намесата си във вътрешните работи на страната, възстановяването може да стане много бързо. Преди 20 години Венецуела произвеждаше три милиона барела петрол на ден и няма причина да не може да се върне към тези нива или дори да ги надмине скоростно. Цената на петрола в момента е много ниска по всички исторически стандарти - около 60 долара за барел. Но наводнението от венецуелски петрол би я свалило още по-ниско, особено ако Тръмп иска да го държи извън ОПЕК, което почти сигурно ще направи.

Три огромни последствия за световната икономика

Така цената определено ще падне под 50 долара, а може би и до 30 долара за барел, и ще се задържи на тези ниски нива до края на десетилетието, понеже производството във Венецуела се увеличава, прогнозира финансовият анализатор.

Това ще има три огромни последствия за световната икономика. Първо, ще унищожи Русия на Владимир Путин, категорично заявява Матю Лин в статията си. Според него не е изненада, че руският диктатор вече е предложил военна помощ на Мадуро, ако САЩ се намесят, въпреки че той може да се окаже прекалено зает с Украйна, за да изпълни това обещание: Путин е пратил оръжия и наемници на Мадуро? Глас от САЩ: "Нещо ще се случи" (ВИДЕО).

В края на краищата, защо някой би искал да купува санкциониран руски петрол, когато може да го купи от подкрепяно от САЩ бъдещо правителство на Венецуела? Дори и да има няколко купувачи, при цена от 30 долара за барел Русия няма да генерира достатъчно пари, за да покрие разходите за войната в Украйна.

Следващата страна, която ще попадне под огромен финансов натиск, е Саудитска Арабия. Тя вече има нарастващ бюджетен дефицит и трябва да съкрати разходите си.

Снимка: Kremlin.ru

Още: Мадуро моли Путин и Си Дзинпин за помощ срещу САЩ

Накрая, останалата част от световната икономика ще получи тласък. По-ниските цени на петрола са лоши за износителите, но помагат на всички останали. Инфлацията ще спадне, ще има повече пари за други разходи и макар че някои от зелените алтернативи ще изглеждат още по-малко финансово изгодни, отколкото са в момента, това ще стимулира глобалната икономика.

Разбира се, ще трябва да видим как ще се развият военните маневри през следващите няколко седмици. Възможно е да се стигне до патова ситуация и Белият дом да реши, че Венецуела не си заслужава риска от по-нататъшна интервенция. Но ако това се случи, то ще има огромно влияние върху световната икономика и може да се окаже най-драматичният обрат във втория мандат на Тръмп, прогнозира Матю Лин.

Още: САЩ имат готов план за ескалация с Венецуела за сваляне на Мадуро