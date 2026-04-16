Оставете въдиците и мрежите: Забраниха риболова

16 април 2026, 15:41 часа 366 прочитания 0 коментара
Традиционната забрана за улов на риба по време на размножителня период влезе в сила в страната. Тя се обявява всяка година със заповед на министъра на земеделието и храните, съгласувана с министъра на околната среда и водите, съобщиха от пресцентъра на ведомството. С нея се въвежда временно ограничение за риболов, което има за цел да осигури благоприятни условия за естественото възпроизводство на пролетно-лятно размножаващите се риби. Забраната обхваща Черно море, река Дунав и вътрешните водоеми в страната. Със заповедта до 31 май 2026 г., включително, се удължава и забраната за улов на бяла риба, щука и распер с мрежени риболовни уреди в българския участък на река Дунав.

В документа се определят и водоемите, в които любителският риболов е разрешен в периода на забраната. Можете да ги видите ТУК.

Къде и какво е забранено да се лови

През настоящата 2026 г. риболовът на карагьоз (Дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав се забранява от 01 до 31 май 2026 г., включително, на попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди - от 15 април до 15 май 2026 г., включително.

За калкан тя е от 15 април до 15 юни 2026 г., включително. В този период всички риболовни дейности, както и задържането на борда, разтоварването и първата продажба на уловен калкан е ограничен.

За всички останали пролетно-лятно размножаващи се риби забраната за риболов е в зависимост от надморската височина на водните обекти - от 15 април до 31 май 2026 г. са за тези, които се намират на надморска височина до 500 м и от 01 май до 15 юни 2026 г. за обектите на над 500 м.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
