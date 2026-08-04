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"От Дунав са останали само плитки заблатени локви": Вижте съкрушителната реалност при Видин (ВИДЕО)

04 август 2026, 9:18 часа 922 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
"От Дунав са останали само плитки заблатени локви": Вижте съкрушителната реалност при Видин (ВИДЕО)

Страшна суша край Видин, отгоре реалността е съкрушителна. На някои места са останали само плитки заблатени локви! Това написа журналистът Лияна Панделиева, която публикува кадри на сушата по Дунав в българския му участък.

Тя споделя, че е ужасена от това, което е видяла в района.

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Най-драматично е при Русе

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Нивото на река Дунав в българския участък продължава да бъде необичайно ниско. Данните на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" показват отрицателни водни стоежи при 6 от 7-те основни хидрометеорологични станции по течението на реката, съобщава БГНЕС.

Най-сериозна е ситуацията при Русе, където нивото на Дунав е достигнало -94 см, което е с още 2 см по-ниско спрямо предходното денонощие.

При Оряхово водният стоеж е -82 см, при Силистра е -77 см. При Ново село е -58 см, а в Свищов е -38 см. При Лом нивото е едва -1 см.

Единствено при Никопол водният стоеж остава над условната нулева кота, като е измерено ниво от 4 см. За останалите станции към момента няма публикувани данни за денонощната промяна.

По отношение на водното количество най-високи стойности са измерени при Никопол – 2081 куб. м в секунда, следван от Лом с 2035 куб. м в секунда. Най-нисък отток е регистриран при Оряхово – 1329 куб. м в секунда.

Температурата на водата по българския участък на реката варира между 25,8 и 27,3 градуса. Най-високи стойности са отчетени при Русе и Силистра – 27,3 градуса, а най-ниската температура е измерена при Ново село – 25,8 градуса.

Продължаващото маловодие по Дунав създава затруднения за корабоплаването и е част от по-широката картина на суша и екстремни горещини, които засягат голяма част от Централна и Източна Европа.

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Видин Дунав река Дунав ниво на водата засушаване
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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