"Патриархът ще се помоли за дъжд, но да помогнем и ние": Тръгна петиция за купуване на противопожарна техника

WWF стартира пeтиция за закупуване на специализирана летателна техника за борба с пожарите у нас.

Преди дни организацията отбеляза, че България отново е отхвърлила шанса за собствена специализирана техника за гасене на пожари от въздуха след гласуване в Народното събрание. "На фона на 375 000 евакуирани заради пожари в Европа, у нас продължава блокажа на плановете за закупуване на собствена специализирана летателна техника. България и Албания остават единствените държави в близост до средиземноморския басейн – сред най-засегнатите от пожари територии по света – без собствена специализирана летателна техника за гасене. Разговорите за закупуването на такава у нас са блокирани от поне 2 десетилетия – основно заради липсата на съгласие за това коя институция да стопанисва техниката – Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на земеделието и храните или Авиоотряд 28", пишат от WWF.

Преди дни с гласовете "против" и "въздържал се" на 123 депутата на "Прогресивна България" предложението за предвиждане на средства за специализирани вертолети отново се провали.

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Петицията

"Знам, че патриархът ще се помоли за дъжд като всяка година, но все пак дайте малко да помогнем и ние", сподели петицията образователният експерт Ирина Манушева.

"На 19 юли 2024 г. Народното събрание прие решение за предприемане на мерки за борба с пожарите. Трета точка от решението ЗАДЪЛЖАВА Министерския съвет да пристъпи към необходимите действия по планиране и финансиране на закупуването на специализирана летателна техника за гасене на пожари за нуждите на МВР. Такава, до този момент, не е закупена. За съжаление, страната ни не разполага със СПЕЦИАЛИЗИРАНИ САМОЛЕТИ И ХЕЛИКОПТЕРИ за борба с пожарите. Липсата им прави битката с всеки пожар неефективна, а в резултат щетите са още по-големи", гласи текстът на инициативата.

"Според последния доклад на WWF България и анализ на ситуацията с горските пожари в страната от 2026 г., разнообразните физикогеографски условия на страната и ограниченията на горскопътната мрежа НАЛАГАТ необходимостта от ресурси за гасене на пожари от въздуха. Към момента България няма такива и при необходимост за тази цел се използват наличните три вертолета на Министерство на отбраната или помощ чрез Механизма за гражданска защита на Европейския съюз", категорични са от организацията.

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От WWF призовават премиера Румен Радев да изпълни незабавно решението на Народното събрание от 2024 г., за да се осигури необходимата техника за гасене на пожарите от въздуха.