Нивото на р. Дунав спадна още, как работят АЕЦ по течението

Хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена към днешна дата вследствие на трайно ниските водни нива, съобщиха Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав". Водното ниво при Русе е минус 92 см, което е спад с 1 см за последните 24 часа. За последното денонощие няма информация за заседнали във фарватера плавателни съдове или нови такива извън корабоплавателния път. Заради ниските нива има кораби, които изчакват на различни места в българския участък на река Дунав. Още: Десетки плавателни съдове изчакват в българския участък на река Дунав заради ниското ниво

Няма проблем с охлаждането на АЕЦ “Козлодуй“

Във връзка с рекордно ниското за последните десетилетия равнище на река Дунав Министерството на енергетиката информира, че се подава постоянно вода за охлаждане на парата в кондензаторите в неядрената част на двата реактора на АЕЦ "Козлодуй" от собствена брегова станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на реката. По последна информация от вчера има постоянна връзка със Сърбия за съдействие за поддържане на нивото на Дунав след козлодуйската централа над критичните прагове. Ако се запазят средните стойности на понижаване от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ "Козлодуй" през следващите поне три седмици, уверяват от Министерството на енергетиката.

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Унгарската АЕЦ “Пакш“ с намален капацитет

Властите в Унгария се отказаха да въвеждат режим на тока за промишлените предприятия на този етап, въпреки че понижаването на Дунав наложи почти пълно спиране на атомната електроцентрала “Пакш“. Пестенето на домакинствата и доброволните ограничения, които си наложиха повече от триста компании в страната, доведоха до намаляване на потреблението с 400 мегавата, обясни премиерът Петер Мадяр. Снощи АЕЦ "Пакш" е работила с 10% от капацитета си, а днес унгарският премиер заяви, че атомната електроцентрала "Пакш" ще може да продължи работа с настоящия си намален капацитет най-много до следващата седмица. Още: Заради безводието: Тежки проблеми с корабоплаването по Дунав в Сърбия

Спрян е единият от двата реактора на АЕЦ “Черна вода“

В Румъния армията извърши два взрива в опит да отклони руслото на един от ръкавите на Дунав в района на град Черна вода, така че да се осигури достатъчно вода за работата на местната атомна електроцентрала. Заради рекордното понижение на дунавските води румънските власти преди дни спряха един от двата реактора на централата. Правителството в Букурещ преговаря с Украйна, България и Гърция за допълнителен внос на електричество, в случай че ситуацията се влоши. Още: Без ток заради безводието на Дунав: На Балканите се надяват на България