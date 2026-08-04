4 август: ВМРО решава да бъде убит вътрешният министър Александър Димитров - Брадата

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

4 август 1921 година: Приключва тайното заседание на ВМРО

На този ден през 1921 г. приключва тайното заседание на ВМРО, по време на което войводите на Вътрешната македонска революционна организация решават да бъде убит вътрешният министър Александър Димитров - Брадата. Заседанието започва на 1 август. Взетото на него решение за ликвидирането на дееца на федералистичното движение във ВМРО е изпълнено. На 22 септември 1912 година той е убит в Конявската планина.

Две убийства предхождат взетото решение за убийството на Брадата. На 28 юни същата година е убит Гьорче Петров - един от водачите на федералистите. В резултат на това на 1 август в Кюстендил е арестуван кочанският войвода Симеон Клинчарски, след което е убит.

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4 август 1914 година: Яне Сандански е амнистиран

На този ден през 1914 година по настояване на парламентарната група на Демократическата партия е амнистиран Яне Сандански за извършени политически престъпления на територията на България. Освен него, поради същата причина, са амнистирани още Александър Буйнов, Чудомир Кантарджиев, Георги Скрижевски и Тодор Паница.

Яне Иванов Сандански е ръководител на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) и виден деец на националноосвободителното движение на българите в Македония и Одринско. Той е роден през 1872 г. в благоевградското село Влахи.

Семейството му се преселва в Дупница след Кресненско-Разложкото въстание. Там той завършва началното си образование. Работи като просбописец.

Яне Сандански преминава няколко пъти с чети в Македония. Той участва активно в създаването на революционни организации, както и в акции за набавяне на средства за закупуване на оръжие за целите на организацията.

След като през януари 1913 година на Солунския конгрес е взето решение за обявяване на въстание, Яне Сандански се обявява против него, тъй като не е съгласен да се избързва.

Но въпреки това той се подчинява на решението на конгреса и участва в Илинденско-Преображенското въстание. След смъртта на Гоце Делчев Яне Сандански се утвърждава като водач на левицата на ВМОРО.

През 1905 година по време на Рилския конгрес на организацията левицата успява да вземе надмощие и се опитва да наложи възгледите си. Яне Сандански не одобрява политиката на Фердинанд I. На 22 април 1915 година рвволюционерът е убит близо до Роженския манастир след като попада в засада от Неврокопската чета на ВМОРО.

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