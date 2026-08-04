ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 04.08.2026

Днешният ден е изпълнен с множество любопитнии спортни събития. Безспортно с най-голям интерес се очаква двубоят между Левски и Кайрат Алмати от третия квалификационен кръг на Шампионска лига. В родната Втора лига пък един срещу друг ще се изправят тимовете на Монтана и Хебър Пазарджик. В днешната телевизионна програма е турнирът от сериите Мастърс в Монреал, както и Европейското първенство по плуване.

Какво може да гледате по телевизията днес:

13:55 Колоездене: Обиколка на Полша, Евроспорт 2

18:00 Тенис: АТР 1000 Монреал, МАХ Спорт 1

18:00 Тенис: АТР 1000 Монреал, МАХ Спорт 2

18:30 Футбол: Монтана – Несебър, Втора лига, Диема спорт 2

20:30 Футбол: Левски – Кайрат, Шампионска лига, Диема спорт

20:30 Плуване: Европейско първенство, БНТ 3

22:20 Плуване: Европейско първенство, БНТ 3