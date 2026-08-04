Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 04.08.2026

04 август 2026, 9:34 часа 534 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 04.08.2026

Днешният ден е изпълнен с множество любопитнии спортни събития. Безспортно с най-голям интерес се очаква двубоят между Левски и Кайрат Алмати от третия квалификационен кръг на Шампионска лига. В родната Втора лига пък един срещу друг ще се изправят тимовете на Монтана и Хебър Пазарджик. В днешната телевизионна програма е турнирът от сериите Мастърс в Монреал, както и Европейското първенство по плуване.

Какво може да гледате по телевизията днес:

13:55 Колоездене: Обиколка на Полша, Евроспорт 2

18:00 Тенис: АТР 1000 Монреал, МАХ Спорт 1

18:00 Тенис: АТР 1000 Монреал, МАХ Спорт 2

18:30 Футбол: Монтана – Несебър, Втора лига, Диема спорт 2

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

20:30 Футбол: Левски – Кайрат, Шампионска лига, Диема спорт

20:30 Плуване: Европейско първенство, БНТ 3

22:20 Плуване: Европейско първенство, БНТ 3

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Шампионска лига Мастърс Монреал Втора лига Европейско първенство по плуване
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес