Режим на тока заради Дунав: Опасността расте

Климатичните промени са основната причина за спада на нивото на река Дунав и няма други - например видях твърдения за отклоняване на вода за напояване, това не е вярно. Това заяви инж. Георги Георгиев пред БНТ. Той разказа, че имало споразумение между държавите, през които минава Дунав, да се изградят баражи и е убеден, че ако това действително беше станало, а не само на думи, сега нямаше да има такива проблеми с водата в голямата река.

В инженерната терминология под "баражи" за дадена река се разбират проекти за изграждане на хидровъзли за производство на електроенергия и регулиране на корабоплаването. А отделно в разговора с Георгиев беше отхвърлен вариант да се отварят шлюзове - няма да има кой знае какво влияние.

Трябва да помогнат европейските държави на реката, да я баражират - това е единственото решение и вярвам, че с течение на времето ще се стигне до това разбиране, каза още Георгиев.

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Режим на ток

Що се отнася до Дунав и положението в Румъния, очакванията там са 7 август (петък) да е най-тежкият ден, с най-ниско ниво на водата за северната ни съседка. Географски реката е по-плитка при румънския бряг. Режим на тока в Румъния е съвсем реална опасност - на 3 август 80 работещи в Румъния компания са поели ангажимент да намалят и буквално да спрат работа и да не ползват ток. Автомобилните производители "Дачия" и Ford са казали, че влизат в ревизия и спират изцяло работа, поне засега, докато нивото на Дунав е толкова ниско.

"Румъния плаче за внос" - така енергийният експерт инж. Иван Хиновски коментира ситуацията пред Нова телевизия. Той смята, че ТЕЦ-овете са спасението и за България, а не фотоволтаиците - трябвали 2000 мегавата, а фотоволтаиците не могат да го осигурят. Чувам глупости за стачка в ТЕЦ Бобов дол - ТЕЦ-овете трябва да са готови да работят на максимална мощност в следващите около 2 месеца - Още: Експерт: Ако ситуацията се запази, до две седмици ще се наложи спиране на мощности в АЕЦ "Козлодуй"

Припомняме, че днес, 4 август, министърът на енергетиката Ива Петрова ще е на работно посещение в АЕЦ "Козлодуй". Засега ръководството на централата твърди, че няма опасност да спира мощности. Има обаче съмнения, че това не е точно така - ОЩЕ: Има ли проблем с работата на АЕЦ "Козлодуй" заради ниските нива на Дунав?