Босненската полиция е арестувала 46-годишен мъж за публикация във Facebook, в която възхвалява престъпления срещу хървати в Централна Босна, намеквайки, че историята ще се повтори. Той ги нарекъл усташи и заплашил с по-нататъшни кланета, включително и срещу внуците им, предаде хърватската медия "Индекс". „Изтребихме ви, усташи от Босна и Херцеговина, особено ви изклахме в Централна Босна (...) и ще изколим вашите внуци“, написа мъжът в заплашителен коментар, публикуван в социалната мрежа Facebook.

В продължението на съобщението той добави „всичко е наше и Европа ще бъде“, наричайки хърватите „хърватски власи“.

Мъжът е арестуван след реакции на хората

Публикацията бързо бе подхваната от множество портали и случаят беше докладван на полицията.

Полицията бързо откри извършителя на ужасяващия текст. Авторът на заплахата беше идентифициран като мъж с инициали А.Х., роден през 1980 г., от Витез, съобщиха от офиса на директора на полицията на Централнобосненската окръг.

Заподозреният е арестуван и е разследван под надзора на Окръжната прокуратура на Травник. Той е обвинен в престъплението подбуждане към национална, расова и религиозна омраза, раздор и нетърпимост.

Бруталната заплаха е предизвикала вълнения сред хърватите във Витез и други части на Централна Босна, пише още хърватската медия. ОЩЕ: "Ще повторя историята в Босна“: Заплаха за масово убийство вдигна на крак полицията