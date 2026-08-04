Дунав ще продължи да спада, горещите дни продължават: Проф. Георги Рачев за символиката на лятото

В цяла Европа ще бъде сухо. Река Дунав ще продължи да понижава нивото си, като е важни колко вода ще изпуска румънско-сръбския язовир с водноелектрически централи "Железни врата" 1 и 2. В следващите 14 дни ще бъдат просто символика на лятото. Ще има дълга поредица от горещи дни. Това заяви климатологът проф. Георги Рачев пред bTV. Още: След пика на жегите: Проф. Рачев с прогноза за по-свежо време

Времето

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По думите му в Пловдив всичко се е напекло и ще бъде "тежко" рано сутрин с 21-22 градуса.

В Хасково температурите няма да стигнат 40 градуса.

Времето в Русе също ще бъде много топло, като градусите ще достигнат до 39 градуса.

Времето ще остане около 36-38 градуса в продължение на 12-13 дни.

"На морето ще бъде топло и горещо в следобедните часове", посочи проф. Георги Рачев, като в типичния си стил намекна, че е много важна сместа "вятър, бира и добра компания".

Проф. Георги Рачев заяви в заключение, че засега няма рязка промяна на времето, а предстои лято "до второ пришествие".

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