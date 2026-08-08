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Откриха 16-метрова риболовна мрежа в едно от рилските езера

08 август 2026, 8:14 часа 1057 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Откриха 16-метрова риболовна мрежа в едно от рилските езера

Рейнджърите от НП "Рила" са открили дълга близо 16 метра риболовна мрежа в езерото Близнака, съобщават от дирекцията на парка.

Риболовът в района на Седемте рилски езера и на територията на Националния парк е забранен, а глобата за нарушителите е от 500 до 5000 лева.

Мрежата е изплувала преди няколко дни на повърхността на езерото. С усилията на трима дежурни служители на Националния парк и доброволец 16-метровата мрежата е била извадена. Нарушителите все още не са разкрити.

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На Седемте рилски eзера и това лято бяха установени влизащи във водите, къпещи се, а в езерото Бъбрека имаше и случай на влязла надуваема лодка.

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Източник: iStock

"Знам, че една година някакъв беше хвърлил въдица там и от небето, както почти нямаше никакъв облак, удари гръмотевица и го намериха убит на място, беше овъглен. Това беше преди доста години. Но да отидат да хвърлят мрежа в езерото Близнака, това са пълни идиоти", коментира планинарят от Кюстендил инж. Севделин Атанасов, предаде БНР.

И служителите на парка, и планинари си спомнят за известния специалист по оцеляване и филмова звезда Беър Грилс и Дерек Хъф от екипа му. През 2019 г. те бяха глобени за плуване в Каракашевото езеро и за улавяне и умъртвяване на животински видове - жаби.

Идея: Строят храм на Седемте рилски езера

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Седемте рилски езера мрежа риболов
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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