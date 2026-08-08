Здравната реформа е административно пренареждане без ефект и приказки от 1001 нощ

Административно пренареждане без никакъв положителен ефект. Така оцени адвокат Маргарита Махаева реформите, които се планират от властта в сектор здравеопазване.

Тя обяви, че е запозната неофициално с доклада на МЗ от известно време, но се е надявала той "да не види бял свят".

Промени без ефект и нужда

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"Искам първо да обърна внимание, че когато говорим за обществено здраве, за спешна помощ или за репродуктивно здраве, нямаме предвид просто някакви си там административни структури. Това са цели механизми, чрез които държавата изпълнява конституционното си задължение да защитава здравето на гражданите и именно затова всяка промяна трябва да отговори на въпросите кои проблеми ще се разрешат и как тази промяна ще се отрази положително на българските граждани. Не е ли така? Този доклад според мен, и това е личното ми мнение, подчертавам, поставя много сериозни въпроси относно необходимостта и ефекта от предлаганите промени", пише тя.

"Регионалните здравни инспекции като част от системата за държавен здравен контрол – епидемиологичен надзор, превенция, контрол на факторите на жизнената среда и дейности и т.н., изискват регионална експертиза и бърза реакция. В този доклад аз поне не виждам сериозен анализ, който да ме убеди, че с преобразуването им от юридически лица в регионални дирекции ще икономисаме средства или че ще повишим качеството на работа", пише още Махаева.

"Когато прочетем в доклада, че ще бъдат закрити 440 щатни бройки от администрацията, първото, което си казваме е "Браво!" Да, ама не. Закриването на щатни бройки не означава автоматично, че 440 души изведнъж ще напуснат системата и че държавата ще спести 440 възнаграждения. Обикновено при административните преструктурирания често се случва различни функции да бъдат прехвърляни, да се обединяват разни структури, а служителите просто да бъдат преназначавани в нови звена. Не казвам нищо ново на никого. Затова и питаме - какъв ще бъде реалният финансов ефект от това преструктуриране? Колко средства действително ще бъдат спестени? Колко длъжности ще бъдат реално премахнати и колко ще бъдат трансформирани? Няма такъв отговор", пише още адвокатът.

Нейният анализ продължава така:

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"Сериозни въпроси поражда и идеята за прехвърляне на Центъра за асистирана репродукция към НЗОК, като че ли аасистираната репродукция е просто някаква медицинска дейност, която някой трябва да заплаща и толкова. Само че това е държавна политика със здравно, социално и демографско значение и няма нищо общо с дейността на НЗОК. НЗОК е публичен платец, но плащането на медицинска дейност не е същото като формирането и управлението на политики - било по асистирана репродукция, било друго.

Необходимо е да се извърши щателен анализ дали една система, създадена да управлява публичен финансов ресурс, е най-подходящата структура за управление на комплексна държавна програма, която изисква експертиза, проследяване на резултатите и стратегическо развитие. Такъв анализ няма.

Най-сериозно ме обезпокоиха обаче идеите за концентрация на структурите на спешната помощ без ясен анализ на последиците. Приятели, спешната помощ не е някаква си там административна услуга, която може да бъде оптимизирана само чрез намаляване на броя на структурите и тук водещият критерий трябва да бъде: колко бързо ще може да стигне медицинският екип до пациента? И всяко решение, което може да повлияе на достъпа до спешна медицинска помощ, трябва да бъде подкрепено с конкретни разчети – време за реакция, териториален обхват, натовареност на екипите и реални нужди на населението, а не просто с едно изречение, хвърлено в пространството. То и сега има райони без центрове за спешна медицинска помощ, но намалете ги още, няма проблем. Даже ги закрийте всичките, а който си има дни от Господ, ще оцелее.

Уважаеми замесени в новите реформи, разберете едно - здравната система не може да се управлява само с организационни диаграми и истинската реформа не се изразява в закриване на структури, прехвърляне на функции, промяна на подчиненост и приказки от 1001 нощ. Истинската реформа означава по-бърз и качествен достъп на пациента до медицинска помощ и достойно възнаграждение на труда на медиците. Ето това е реформа, която ще ви призная и ще ви поздравя за нея. Това, което предлагате сега е не само прах в очите на хората, че правите нещо. Вие просто сте вредни".

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