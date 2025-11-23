Отиде си известен журналист

Отиде си журналистът Борислав Банев. Редактор в редица водещи медии за култура и лайфстайл, той оставя следа в българската журналистика и в културния живот на столицата.

Борислав Банев работи в телевизия ММ, където е водещ на новините, в списанията Егоист, EGO и Vice, в които е редактор, пише и в редица портали за култура като Boyscout.

Меломан, фен, читател и почитател, Борислав Банев е бонвиван, винаги търсещ новото и вълнуващото и в музиката, и в киното, и в литературата, и в нощния живот. Тази сутрин в социалните медии редица приятели на журналиста споделят спомени и се прощават с него.

Поклон пред паметта му!