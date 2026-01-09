Отвориха ГКПП “Кулата - Промахон“, минават всички превозни средства

Към 14 часа бе възстановено движението на всички видове превозни средства през граничния преход “Кулата – Промахон", съобщават от Главна Дирекция “Гранична полиция".

Това става след като вчера в 12 часа преминаването беше спряно заради стачката на гръцки фермери. При всяка промяна в обстановката на граничните преходи със съседна Гърция информацията ще бъде актуализирана своевременно.

Припомняме, че веднага след като вчера стачкуващите обявиха 48-часова блокада на преходите, министър Даниел Митов коментира:

“Премиерът Желязков е получил уверение от гръцкия премиер Мицотакис, че проблемът ще бъде решен в най-скоро време.

Министерството на външните работи е изпратило нота и правителството работи с гръцките си колеги, така че блокадата да бъде вдигната възможно най-бързо".

