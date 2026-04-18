Пишете на бюлетината "ЗА ЛЕВА!!!": Прокуратурата се задейства срещу Комарницки заради шега във Facebook

Прокуратурата е наредила проверка на художника и карикатурист на "Сега" Христо Комарницки заради шеговита негова публикация във Facebook. Затова вчера, 17 април, той е бил извикан в Икономическа полиция, за да подпише предупредителен протокол, че няма да нарушава избирателните права на гражданите. "По този начин честността на предстоящите избори е 100 % ГАРАНТИРАНА!", написа Комарницки в социалната мрежа след явяването пред МВР.

Комарницки осмя конспираторите

В сведението си той е описал, че по сатиричен начин е осмял невежеството на някои групи в обществото, подвластни на пропаганда и конспирации.

Постът му е отпреди 4 дни и гласи: "ВАЖНО!!!СПОДЕЛЯЙТЕ ПО ГРУПИТЕ!!! ЕДНА ДОБРА ПОЗНАТА НА БРАТОФЧЕДА РАБОТИ В ЦИК И ОТ НЕЯ РАЗБРАХ ЧЕ ТРЯБВА ДА ПИШЕМ НА БЮЛЕТИНАТА С СИН ХИМИКАЛ !!!ЗА ЛЕВА!!! С ПЕЧАТНИ БУКВИ НЕ РАКОПИСНО! ТОВА СЕ ЗАЧИТА ЗА РЕФЕРЕРЕНДОМ ПРОТИВ ШИТКОИНА И АВТОМАТИЧНО НИ ВРЪЩАТ ЛЕВЧЕТО! НО ТОВА ГО КРИЯТ ОТ НАРОДА ПО ЗАПОВЕД НА УРСУЛАТА! СПОДЕЛЯЙТЕ ДА СИ ВЪРНЕМ ЛЕВА!!!!ЗА ЛЕВА!!!", гласи той.

Христо Комарницки е един от най-активните общественици в социалните мрежи, що се отнася до политическия и публичния дневен ред.