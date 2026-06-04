"Албания е новата Палестина": Страната е взривена от протести срещу мега проекта на зетя на Тръмп (ВИДЕО)

Протести в Албания срещу мащабен американски проект на албанското крайбрежие, свързан с Джаред Кушнер - зет на американския президент Доналд Тръмп. Демонстранти излязоха по улиците на Тирана за трети ден, за да изразят несъгласието си с проекта, пише Евронюз.

Правителството твърди, че развитието на адриатическото крайбрежие ще бъде трансформиращо за бившата комунистическа република, тъй като тя се стреми да навлезе на пазара на луксозен туризъм и настоява за членство в Европейския съюз.

Но начинанието, обхващащо изоставен остров и част от сушата на южното крайбрежие на Албания, предизвика съпротива от страна на екологични активисти и критици на дългогодишния социалистически премиер Еди Рама.

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Луксозният проект има два компонента - крайбрежно развитие в района на лагуната Нарта, която е резерват за диви животни, и по-малък курорт на близкия необитаем остров Сазан, военна база от комунистическата епоха.

Планираният строеж на хотели, апартаменти, вили и яхтено пристанище е свързан с дъщерята на Тръмп и съпруга на Кушнер Иванка Тръмп.

Инвестиционна фирма, свързана с Кушнер, е получила специален статут на инвеститор от албанските власти.

Екологична заплаха

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Албания има 450 километра крайбрежие, което е останало до голяма степен недоразвито по време на десетилетия комунистическо управление.

Протестните групи се опасяват, че части от тази девствена брегова линия могат да бъдат унищожени от влиятелни инвеститори. Общественият гняв нарасна, след като видеозапис показа как активист е влачен от частен охранител, докато протестира.

Проектът е планиран в рамките на природен резерват и една от най-ценните зони на биоразнообразие в Албания - ключова спирка за прелетните птици по адриатическото крайбрежие.

Протестиращи носеха на митингите в столицата Тирана картонени фигури на розови фламинго - един от защитените видове прелетни птици в района.

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От края на май багери и други тежки машини са навлезли в местността, проправяйки пътища за достъп. Те копаят в пясъка, разчистват земя и монтират огради.

Екологични групи от Албания и други части на Европа осъдиха прокта с обвиненията, че защитените местообитания са „безвъзвратно унищожени“.

Многомилиардна печалба

Албанската държавна агенция за борба с корупцията потвърди, че е започнала разследване, свързано с проекта, но не е разкрила подробности.

Правителството твърди, че земята, предназначена за проекта, е частна собственост. Но се появиха и обратни твърдения, които поставят под въпрос приватизацията, което е често срещан вид правен спор.

Рама се е ангажирал с начинанието, заявявайки, че то ще е в съответствие с амбицията на Албания да се превърне в основна световна туристическа дестинация.

„Албания не бива да бъде страна, която се страхува от изключителен проект като този, в който невероятни партньори са се обединили, за да инвестират 4 милиарда евро“, каза Рама.

„Няма шанс тази инвестиция да спре, докато аз съм тук“, котегоричен беше той.

Провалът на подобен проект в Сърбия обаче предлага поучителен опит. През ноември сръбският парламент прие специален закон, който позволява изграждането на луксозен комплекс в столицата Белград да бъде финансирано от инвестиционна компания, свързана с Кушнер.

На следващия месец сръбският прокурор по организираната престъпност повдигна обвинения срещу четирима души, включително един министър от правителството, за злоупотреба с власт и фалшифициране на документи, целящи да проправят пътя на проекта.

По-късно Кушнер се оттегли от планираната многомилионна инвестиция, която щеше да замени разрастващ се бомбен военен комплекс, обявен за зона на културно наследство, чиято правна защита беше отменена от бившите служители, които сега са подсъдими.

Албания е новата Палестина?

Мега проектът е планиран да бъде изграден на необитаемия адриатически остров Сазан, както и на няколкостотин хектара от защитения ландшафт Вьоса-Нарта, чувствителна крайбрежна влажна зона в Албания, дом на фламинго, тюлени и места за гнездене на морски костенурки. Проектът е на стойност над 1 милиард евро, а собствеността на земята, където е планиран е спорна. А вече в Албания, антикорупционни прокурори ще разследват проекта за луксозния курорт. Това написа по темата студентът по журналистика Дениз Назиф.

По думите му сред протестиращите албанци вече се повдига темата "дали Албания не е новата Палестина" заради препратка към отнемането на частната собственост на палестинците в Западния бряг.