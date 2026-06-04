Гълъб Донев чертае апокалипсис с дефицита: Мартин Димитров вижда паника във властта

"Много е важно да бъде поставена точна диагноза на ситуацията и чертаенето на апокалиптична картина в удължилтения бюджет с дефицита, не е правилно от управляващите". Това заяви депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров пред bTV. По европейските правила, когато възникне един разход и не е платен, се брои към дефицита. За втори път виждаме Гълъб Донев да изпада в подобна ситуация с висок дефицит в бюджета, отчете Димитров. Още:"Фалстарт за мнозинството": ДБ иска план за цените на горивата от Радев (ВИДЕО)

Проблемът с дефицита е ясен

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По думите му очевидно е, че има проблем с дефицита, но не може да се говори за трагична картина.

Според него проблемът с дефицита е ясен и тази паника, която редовното правителство излъчва, пречи да се направи план за действие. "Ние сме внесли поне 15 конкретни законопроекта за оптимизиране на разходите и по това трябва да се работи. Гълъб Донев трябва да дойде с конкретен план за дефицита", коментира Димитров.

Той смята, че е трябвало да се действа по-бързо с дефицита.

"Личи си отдалече, че тези хора нямат концепция какво да направят с бюджета. Доброто в случая е, че обявяват голям дефицит, но лошият вариант е, че може да продължат да харчат като предишното управление - ГЕРБ и ДПС", критикува Мартин Димитров.

Той настоя и за реформа в държавната администрация, като незаетите щатни бройки да бъдат закрити.

Мартин Димитров бе категоричен, че ДБ ще подкрепя мерки за синхронизиране на разходите, но автоматизмите за увеличаването на заплатите, трябва да спре.

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