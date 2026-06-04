Манипулация на НВО, за да не пада успехът на училището: На родители на "слаби" ученици им е предлагано да не пускат децата си на матура

Родители се оплакват в социалните мрежи, че на ученици, които се затрудняват с материала, им се предлага да не се явяват на Националните външни оценявания в 4 клас. Според родителите причината е да се избегнат ниски резултати и съответно - по-лош рейтинг на конкретните училища и учители след като резултатите излязат.

"Днес получих предложение от класната детето (в четвърти клас) да пропусне утрешния изпит по математика и да издам бележка по семейни причини за отсъствието му. Някой попадал ли е в такава ситуация? Според класната много ще падне общия успех на класа". Това пише разтревожена майка в групата "За качествена и иновативна образователна система".

Публикацията ѝ разбуни духовете и стотици родители се включиха в дискусията по темата. Мнозина са на мнение, че това е вече установена практика с цел запазване на по-висок рейтинг на училищата.

Източник: Facebook

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Тези дни 55 000 четвъртокласници се явяват на Националното външно оценяване по български език и математика. Вчера (3 юни) беше изпитът по БЕЛ, а днес (4 юни) - по математика.

Практика за манипулиране на резултатите

"Явно почва да става практика по този начин да се манипулират средните резултати от НВО-тата. Преди дни от едно частно училище пък четох, че са изключили няколко деца от 7 клас, за да си вдигнат изкуствено резултата на НВО-то", пише друг възмутен потребител.

Мнозина пишат, че се носят слухове как в елитни гимназии тази практика я има, за да бъдат на челните места по резултати от матурите.

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"Ама стига с тази велика стъкмистика на класации на училища. До такава степен е станало важно да са нагоре, че и оценяването е изключително измислено вече! А в някои училища и подсказват", възмущават се други.

Родители споделят, че практиката е възможна, защото за дете, което не се яви на изпита, няма последствия. Просто следва да се яви на още една оценка по предмета.

"НВО е за училището и учителя. Не е мерило за детето, затова и нищо не значи, освен ако сте се насочили към математическа гимназия. Този изпит не е задължителен дори", пише друга майка.

Някои родители споделят, че и на тях са им отправяни същите предложения.

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"Точно в същото положение сме... Днес пропусна НВО БЕЛ, утре ще пропусне НВО математика... Аз бях много разстроена като ми каза класната това предложение, но се допитах до детето. Сигурна съм, че щеше да се справи поне средно, но средно не ги устройва. Оказа се масова практика, за да не падне успехът на училището за НВО и всички "проблеми" деца се молят да не идват", написа майка в същото положение.

Има родители, които разбират доводите зад подобна молба.

"По-скоро жената се опитва да ви каже, че детето няма да успее да покрие минималния брой точки. И за да не се изложи и обезсърчи, е по-добре да не се явява. Отделно, че после правят статистики за успеваемостта по класове, набор и тн за всяко училище. На базата, на което се определя и коя госпожа е най-желана и най-добра", гласи един от коментарите по темата.

Довод за премахването на НВО

Според мнозина подобни практики са аргумент за премахването на Националните външни оценявания, особено тези в 4 и 10 клас.

"Това е пример за опорочената цел на НВО-тата. Тези в 4 клас се използват за "класиране" на учители в едно училище и съревнование между различни училища. Правим всичко, за да не "падне успеха". Тези в 7 клас знаем, че са превърнати в някакъв ужас за родители, харчещи хиляди евра за курсове и напълно стресирани прегорели деца в състезание за място в що-годе прилична среда", гласи друг коментар.

Припомняме, че училищата в България има т.нар. делегирани бюджети тоест за училищата е важно да имат ученици, защото това е най-важният фактор при разпределяне на парите - "те следват ученика". Резултатите от матурите не влияят пряко на разпределянето на държавните пари, но имат косвен ефект - когато едно училище има по-добра репутация, то има по-добър шанс да привлече повече ученици и съответно да си осигури повече финансови средства от държавата.