"Как работи руската пропаганда": Киркоров обяви, че победата на "Евровизия" е негова, DARA му отвърна

Победителката в "Евровизия" DARA публично отговори на твърденията на певеца, автор на песни и продуцент Филип Киркоров, че негова е основата заслуга за победата на България.

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"Да, вярно е. Благодарение на мен България не само участва в "Евровизия", но и спечели. През последните 2 седмици европейските медии ме заклеймяваха като "троянски кон", хвърляйки съмнения относно приноса ми за тази изключителна победа. Мелницата за слухове преливаше от спекулации дали и как съм имал роля в триумфа на България във Виена", написа Киркоров в Instagram и изложи разказа за неговата версия на истината.

Киркоров: "Аз спечелих този конкурс"

Той твърди, че миналата година е имал среща с тогавашния шеф на БНТ Емил Кошлуков със съдействието на дует "Ритон". По думите му те са ключови фигури в победата на DARA. Кошлуков изразил съжаление, че България не участва в конкурса по финансови причини и Киркоров обещал да помисли за решение.

"Доведох инвесттитор на БНТ. Някой, който благородно се съгласи да спонсорира участието на България на "Евровизия 2026". Просто така. Благодарение на мен и приятелите ми България се завърна в конкурса", продължава Киркоров.

"Продуцентът Илиад Кокотос и композиторът Димитрис Контопулос, който написа "Bangaranga", направиха всичко, за да се превърне тази мечта в реалност. Dream Team и нейната звезда DARA спечелиха този труден конкурс. Нещо,с което много се гордея", пише още той.

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Досега Киркоров е избирал да мълчи, но е преценил, че е време да разкаже истината.

"Заради мен сега страната празнува, че следващата "Евровизия" ще е в България. Аз спечелих този конкурс и знам, че ако не бях аз, Катя, Емил Кошлуков и неназованият ни инвеститор, тази победа просто нямаше да е възможна", допълва той.

"Никой не ми каза "Благодаря", но аз никога не съм очаквал благодарност - правя добро принципно, от сърце. Нека останалото лежи на съвестта на онези, които си присвоиха заслугата за това прекрасно събитие", завършва Киркоров.

Отговорът на DARA

Отговорът на DARA дойде малко след излизането на публикацията.

"С цялото ми уважение, "Bangaranga" беше написана през 2023 г. в Sofia Songwriting Camp", написа изпълнителката.

Тя благодари на Киркоров за "моралната подкрепа", но обяви, че "успехът на този проект е резултат от невероятната работа, талант и всеотдайност" на нейния екип.

Коментарът на певицата подчертава, че песента е написана през 2023 г. по време на Sofia Songwriting Camp - 3 години преди триумфалното завръщане на България на "Евровизия" през 2026 г. Позицията й също така акцентира върху големия екип от автори на песни, продуценти, изпълнители, представители на звукозаписни компании и творчески професионалисти, които са допринесли за проекта.

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"Ето как работи руската пропаганда"

Сагата "Киркоров" и последните й развития разбуниха социалните мрежи.

Журналистът и водещ Александър Детев излезе с остър коментар по темата, в който говори за нагледната работа на "руската пропаганда".

"Ето ви показно как работи руската пропаганда", пише той. "Филип Киркоров пише как на него България дължи победата на Евровизия. Това, разбира се, не е вярно. В коментар Дара благодари за подкрепата, но подчертава, че останалата част от твърденията няма общо с истината. Но няма значение. Защото целта е ясна - разделение и поляризация. Нека се карат и ние да се възползваме. Тази цел изтече отдавна от разбитата вътрешна комуникация на тролските фабрики в Санкт Петербург - divide et impera, разделяй населението, разбивай възможностите му да се почувства обединено и единно, посявай нотката на съмнение във всеки успех, карай го да спори и да се кара за него, защото колкото по-слабо е едно общество, толкова по-лесно ще го пречупиш", пише Детев.

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Той критикува доброволното участие в скандала на дует "Ритон", които, според него допринасят "за съсипването на точно това национално обединение".

"Винаги са действали така - още от времето на Сан Стефано насам, но сега са инструментализирали и социалните мрежи, изкуствения интелект и редица други достижения на Запада в полза на тази пропаганда и нейните безсрамни цели", категоричен е Детев.

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