Стотици малки жаби окупираха площад в Бургас

Жителите и гостите на Бургас бяха изненадани от необичайна гледка - стотици малки жаби се появиха в района около площад "Тройката". Земноводните буквално са окупирали тротоарите, а кадрите с тях бързо се превърнаха в истинска сензация в социалните мрежи.

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Според експертите явлението има съвсем логично обяснение. Източникът на миграцията е изоставен терен в самия център на Бургас, който от десетилетия е обект на съдебни спорове и не се застроява. С годините там се е оформил естествен водоем – място, което местните често наричат "жабарника".

Еколози обясняват, че съчетанието от обилни валежи и подходяща влажна среда е превърнало парцела в активен градски биотоп. В момента младите земноводни навлизат в период на естествена миграция и напускат родното си място в търсене на нови пространства.

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На място вече работят специалисти от Природонаучния музей в Бургас. Те успокояват обществеността, че става въпрос за широко разпространен вид градски жаби, който е напълно безвреден за хората и не крие никакви здравни рискове. "Основните опасности в тази ситуация са изцяло за самите животни – те са застрашени от пешеходците, автомобилния трафик и градските птици", коментират учените.

В момента се предприемат действия по контролирано събиране на част от популацията и преместването ѝ в по-безопасни и отдалечени водоеми.