Любопитно:

По два пъти на ден: Диспечерите в НКЖИ на тестове за алкохол

14 ноември 2025, 09:39 часа 372 прочитания 0 коментара
По два пъти на ден: Диспечерите в НКЖИ на тестове за алкохол

Два пъти на ден - в началото и в края на смяната, диспечерите в ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ще бъдат тествани за алкохол. Въвеждането на новата система е с цел превантивен контрол на безопасността. Освен тестове за алкохол, системата работи и с технология за лицево разпознаване. Проверката вече е задължителна в началото и в края на дежурството на всеки диспечер в компанията. Това съобщиха на интернет страницата на НКЖИ. Системата гарантира по-високо ниво на контрол и прозрачност, като едновременно с това следи спазването на работните графици на персонала.

Целта е да се поддържа максимална безопасност при управлението на движението на влаковете, като същевременно се следи дисциплината и организацията на работа.

Къде въвеждат дрегерите

Още: Железен апетит: Ремонт на жп линия приключи с обир на ябълки и масови уволнения

Въвеждането на дрегери с лицево разпознаване в трите регионални диспечерски центъра – София, Пловдив и Горна Оряховица – е част от пакета мерки за повишаване на безопасността в железопътния транспорт, обявени от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов през януари тази година.

Снимка БДЖ

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Мерките включват и изграждането на система за видеонаблюдение на железопътни гари, гарови райони, жп прелези и помещенията на дежурните ръководители движение. В момента е в ход обществена поръчка за осигуряването ѝ.

Още: НКЖИ с проект за нова жп линия с Турция

Сред предприетите мерки са внедряването на GPS системи за контрол на скоростта и движението на влаковете, както и инициативи за повишаване на квалификацията и контрола на служителите, ангажирани с осигуряването на движението.

Заедно с ВТУ „Тодор Каблешков“, НКЖИ разработва и тества иновативни GPS-базирани и софтуерни системи, които осигуряват на локомотивните екипажи оперативна информация в реално време. По този начин се подпомага управлението на скоростта и се минимизира рискът от човешки грешки.

Още: Кражба, а после пожар: Спряха влаковете между Казичене и Столник

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Алкохол НКЖИ тестове диспечери
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес