По два пъти на ден: Диспечерите в НКЖИ на тестове за алкохол

Два пъти на ден - в началото и в края на смяната, диспечерите в ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ще бъдат тествани за алкохол. Въвеждането на новата система е с цел превантивен контрол на безопасността. Освен тестове за алкохол, системата работи и с технология за лицево разпознаване. Проверката вече е задължителна в началото и в края на дежурството на всеки диспечер в компанията. Това съобщиха на интернет страницата на НКЖИ. Системата гарантира по-високо ниво на контрол и прозрачност, като едновременно с това следи спазването на работните графици на персонала.

Целта е да се поддържа максимална безопасност при управлението на движението на влаковете, като същевременно се следи дисциплината и организацията на работа.

Къде въвеждат дрегерите

Въвеждането на дрегери с лицево разпознаване в трите регионални диспечерски центъра – София, Пловдив и Горна Оряховица – е част от пакета мерки за повишаване на безопасността в железопътния транспорт, обявени от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов през януари тази година.

Мерките включват и изграждането на система за видеонаблюдение на железопътни гари, гарови райони, жп прелези и помещенията на дежурните ръководители движение. В момента е в ход обществена поръчка за осигуряването ѝ.

Сред предприетите мерки са внедряването на GPS системи за контрол на скоростта и движението на влаковете, както и инициативи за повишаване на квалификацията и контрола на служителите, ангажирани с осигуряването на движението.

Заедно с ВТУ „Тодор Каблешков“, НКЖИ разработва и тества иновативни GPS-базирани и софтуерни системи, които осигуряват на локомотивните екипажи оперативна информация в реално време. По този начин се подпомага управлението на скоростта и се минимизира рискът от човешки грешки.

