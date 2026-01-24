„Поезията е любов, която не умира“: Елен Колева се сбогува с Калин Терзийски

Българската културна общност е разтърсена от новината за кончината на големия писател и поет Калин Терзийски. Сред първите, които изразиха своята скръб публично, бе актрисата Елен Колева, чието име години наред бе тясно свързвано с това на твореца.

В емоционален пост в социалните мрежи, придружен от общ кадър, Колева сподели трогателни думи, посветени на силата на думите и безсмъртието на таланта.

„Поезията е форма на любов, която не умира заедно с тялото. Тя преминава през думите, през срещите, през Мактуб“, написа актрисата, подчертавайки дълбоката духовна връзка, която двамата споделяха през годините.

Елен Колева завърши своето послание с признателност към писателя за споделените моменти и интелектуалната близост: „Благодаря ти за онази любов на думите, в която смъртта няма последната дума.. R. I. P Калин Терзийски“.

Припомняме, че връзката между Колева и Терзийски бе една от най-обсъжданите в публичното пространство – бурна, изпълнена с творческо вдъхновение и интелектуални търсения, които очевидно са оставили дълбок отпечатък у актрисата.

