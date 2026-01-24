Войната в Украйна:

„Поезията е любов, която не умира“: Елен Колева се сбогува с Калин Терзийски

24 януари 2026, 15:35 часа 850 прочитания 0 коментара
„Поезията е любов, която не умира“: Елен Колева се сбогува с Калин Терзийски

Българската културна общност е разтърсена от новината за кончината на големия писател и поет Калин Терзийски. Сред първите, които изразиха своята скръб публично, бе актрисата Елен Колева, чието име години наред бе тясно свързвано с това на твореца.

В емоционален пост в социалните мрежи, придружен от общ кадър, Колева сподели трогателни думи, посветени на силата на думите и безсмъртието на таланта.

„Поезията е форма на любов, която не умира заедно с тялото. Тя преминава през думите, през срещите, през Мактуб“, написа актрисата, подчертавайки дълбоката духовна връзка, която двамата споделяха през годините.

Елен Колева завърши своето послание с признателност към писателя за споделените моменти и интелектуалната близост: „Благодаря ти за онази любов на думите, в която смъртта няма последната дума.. R. I. P Калин Терзийски“.

Припомняме, че връзката между Колева и Терзийски бе една от най-обсъжданите в публичното пространство – бурна, изпълнена с творческо вдъхновение и интелектуални търсения, които очевидно са оставили дълбок отпечатък у актрисата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Последно сбогом с писателя Калин Терзийски 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Елен Колева Калин Терзийски смърт
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес