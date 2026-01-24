Последно сбогом с писателя Калин Терзийски

Поклонението пред писателя Калин Терзийски ще бъде днес от 13:30 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища. Писателят си тръгна от този свят на 55 години на 22 януари в 20 ч. - точно два месеца преди рождения си ден. Тъжната новина съобщи брат му Светослав във Фейсбук, а социалните мрежи преляха със спомени и думи на прощаване с талантливия писател. Още: Почина писателят Калин Терзийски

"Приятели, вчера, на 22 януари, в 20:00 ч. почина моят брат Калин Терзийски. Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере", написа в социалните мрежи брат му.

Съболезнования към семейството на Калин Терзийски изказаха в социалните мрежи редица близки, приятели, журналисти, писатели и общественици. Писателят си тръгна от този свят на 55 години на 22 януари в 20 ч. - точно два месеца преди рождения си ден.

Още: Калин Терзийски: Ура, свинете искат отново мерки

През 2000 г. напуска медицината и се посвещава изцяло на писането и сценарната работа. В продължение на години е сценарист в популярни телевизионни и радиопредавания, сред които "Каналето", "Пълна лудница" и "Досиетата Хъ". Участва и в обществени експерименти и публични инициативи, свързани с медии и литература.

Терзийски е сред създателите на литературния клуб "Литература*Диктатура", както и учредител на Сдружението на българските телевизионни сценаристи и на Асоциацията на писателите в България. Активно участва в организирането на публични литературни четения и културни събития.

Още: Калин Терзийски: Мисля, че най-умното е да не умуваме за бъдещето