Пожарът в Национален парк "Рила" е локализиран

Пети ден продължава борбата с пожара в Национален парк "Рила". В района през почивните дни преваля и дъжд, който помогна в ограничаването на стихията, за съжаление обаче не успя да я потуши. Пожарът вече е локализиран на площ от 200 декара като от сутринта от 06.00 започнаха да работят екипите на терен.

Огънят ще бъде ликвидиран в следващите дни

Като днес основно са съсредоточени в ликвидирането на огнища, които са вътре, а именно падналите борове и дънерите, които са около периметъра на пожара", обясни в "Денят започва" по БНТ главен инспектор Юлиан Петров - ПБЗНС Благоевград. На терен работят 50 човека. Летателна техника не се очаква, защото не е необходима. Очакванията и надеждите са огънят да бъде ликвидиран в рамките на следващите няколко дни.

Към момента на територията на страната няма други по-сериозни и по-тежки от оперативна гледна точка пожари, освен този в Национален парк "Рила". Това каза в отговор на журналистически въпрос вчера следобед директорът на Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР главен комисар Александър Джартов.

