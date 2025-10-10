Войната в Украйна:

Поредно блокиране на "Хемус", този път заради нова маркировка и растителност

От утре - 11 октомври, до 15 октомври, между 8 ч. и 17 ч., за осигуряване на по-добра видимост за шофьорите, ще се отстранява крайпътна растителност, в участъка между 42-ри и 49-ти км на АМ „Хемус“, в посока София. В отсечката на територията на Софийска област поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника за извършване на дейностите, като трафикът ще преминава в активната и скоростната лента, съобщават от АПИ.

През следващата седмица - от 13 до 17 октомври, от 8 ч. до 17 ч. в участъка от 14-и до 71-ви км на АМ „Хемус“, в посока Варна, за полагане на маркировка поетапно ще се променя организацията на движението. По време на дейностите временно ще се ограничава движението в активната лента на магистралата и трафикът ще преминава в свободните ленти.

В същия период ще се работи и на две отсечки от второкласния път II-81 София – Монтана, от км 0 до 5-и км и между 8-и и 51-ви км. Маркировка ще се полага и на път II-82 София - Самоков по трасето между 62-ри и 80-и км.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Ивелин Стоянов
