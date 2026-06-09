Повече пари за пенсионерите: Ето с колко се вдигат пенсиите от юли

Всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат увеличени със 7,8%. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която е и член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ). Надзорният съвет заседава, за да утвърди осъвременяването на пенсиите, отпуснати до края на миналата година.

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"По този начин, заедно с решението, прието миналата седмица от Народното събрание за минималната пенсия, както и с моето предложение социалната пенсия за старост да бъде увеличена със същия процент, ще се затвори кръгът на всички форми и пенсии, които ще получат еднакво процентно увеличение", добави тя.

По думите ѝ така ще се осигури еднакво третиране на всички групи пенсионери, които от 1 юли ще получат увеличени пенсии.

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Припомняме, че през този месец за последно ще се прилага действащият към момента нормативен текст, според който, ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането започва в началото и завършва в края на следващия работен ден. След промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила в края на юли, пенсиите ще се изплащат в последния работен ден преди 7-о число, ако то е почивен ден.

За първи път новото правило ще бъде приложено през септември.