Преливат: МОСВ съобщи за три опасни язовира

Три язовира у нас преливат, това са "Асеновец", "Пчелина" и "Панчарево". Съобщението е на страницата на МОСВ в интернет.

Днес се очакват силни валежи в областите Кърджали и Хасково.

Министерството на околната среда и водите предупреди общините да вземат необходимите мерки, тъй като язовирите в тези райони са препълнени.

Превантивно изпускане се извършва при язовирите "Студена", "Тракиец" и "Ахелой".

Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежите днес и в следобедните часове на 24 март на места в Черноморския и Източнобеломорския басейн се очакват краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, съобщават още от МОСВ.

