Любопитно:

24 март 2026, 11:19 часа 372 прочитания 0 коментара
Преливат: МОСВ съобщи за три опасни язовира

Три язовира у нас преливат, това са "Асеновец", "Пчелина" и "Панчарево". Съобщението е на страницата на МОСВ в интернет.

Днес се очакват силни валежи в областите Кърджали и Хасково.

Министерството на околната среда и водите предупреди общините да вземат необходимите мерки, тъй като язовирите в тези райони са препълнени.

Превантивно изпускане се извършва при язовирите "Студена", "Тракиец" и "Ахелой".

Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежите днес и в следобедните часове на 24 март на места в Черноморския и Източнобеломорския басейн се очакват краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, съобщават още от МОСВ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
МОСВ преливане опасни язовири източване на вода контролирано изпускане
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес