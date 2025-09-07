Продължава гасенето на пожара в Рила

Продължават усилията за овладяване на пожара в Националния парк "Рила". Военен хеликоптер се очаква да се включи и днес в гасенето на пламъците по въздух, предаде БНР. Пожар възникна вчера край Сопот - изгоряха близо 1500 декара обработваеми лозя и изоставени земеделски земи, в които трудно може да влезе техника. В гасенето, затруднено и от вятъра, се включиха 6 екипа огнеборци от Карлово, Пловдив и Хисаря. Още: Военни и хеликоптер "Кугър" се включиха в гасенето на пожара в Рила

През изминалия ден заради пожар и гъст дим беше спряно и движението по международния път Е-79 на изхода на Враца към Монтана край село Бели извор. Изгоряха дървета и храсти, а пламъците бяха овладени.

Пожарът е локализиран

Пети ден продължава борбата с пожара в Национален парк "Рила". В района през почивните дни преваля и дъжд, който помогна в ограничаването на стихията, за съжаление обаче не успя да я потуши. Пожарът вече е локализиран на площ от 200 декара като от сутринта от 06.00 започнаха да работят екипите на терен.

Към момента на територията на страната няма други по-сериозни и по-тежки от оперативна гледна точка пожари, освен този в Национален парк "Рила". Това каза в отговор на журналистически въпрос директорът на Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР главен комисар Александър Джартов.

