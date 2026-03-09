САЩ подготвят специалните си части да влязат в Иран: Окупацията на остров Харг ще донесе истински сътресения

САЩ и Израел обсъждат възможността за изпращане на специалните сили в Иран, "за да завладеят запасите от високообогатен уран" и друго ядрено гориво, съобщи Axios, позовавайки се на четири източника. Все още не е ясно дали мисията ще бъде американска, израелска или съвместна. Смята се, че това ще стане след като двете страни се уверят, че иранските военни вече не представляват сериозна заплаха, посочва изданието. То припомня, че на 3 март, на брифинг в Конгреса, държавният секретар на САЩ Марко Рубио беше попитан дали е възможно да се завладеят иранските ядрени материали. "Някой ще трябва да отиде и да ги превземе", отговори Рубио без повече подробности. Израелското Министерство на отбраната също е потвърдило, че американската администрация сериозно обмисля възможността за "изпращане на специални части в Иран за изпълнение на специфични задачи", пише изданието.

Вашингтон също така сериозно обмисля превземането на най-уязвимото място на иранската икономика - остров Харг в Персийския залив. Това съобщават не само Axios, но и Financial Times, позовавайки се на източници от американската администрация, пожелали анонимност. На острова се намира стратегически важен петролен терминал, през който Иран изнася приблизително 90% от петрола си.

Още: Сенатор от САЩ взе да се моли на Израел да не съсипва петрола в Иран

Терминалите, разположени на Харг, обработват до 5-7 милиона барела петрол на ден, превръщайки този малък участък земя в ключов център за цялата инфраструктура за износ на петрол на Иран. Инфраструктурата на острова се развива от 60-те години на миналия век с участието на чуждестранни инвестиции и през десетилетията постепенно се превърна в основна артерия, свързваща иранските петролни находища със световните пазари.

Остров Харг. Снимка: Wikipedia

Въпреки седмиците атаки срещу индустриалната, ядрената и военната инфраструктура на Иран, Харг досега бе пощаден от мащабни удари, което е особено показателно, като се има предвид местоположението му близо до Ормузкия проток.

Още: Цените на бензина, дизела и газа в България: Влиянието на световната бъркотия

Всеки сериозен удар по Харг почти автоматично би означавал рязък скок на световните цени на петрола, масивни прекъсвания на логистиката на танкерите и риск от пълномащабна регионална енергийна ескалация. Ето защо доскоро стратегията на САЩ се градеше около постепенното влошаване на военния потенциал на Иран, без да се засяга пряко енергийната му инфраструктура.

Тези изчисления обаче сега започват да се променят, пише Financial Times.

Още: Петролът заши звучен шамар на повтарящия "само глупаците мислят различно" Тръмп (ВИДЕО)

Окупацията на Харг би лишила Техеран от основния му източник на валутни приходи и би поставила икономиката на Иран под критичен натиск, което би могло радикално да промени финансовите възможности на Иран да продължи да води войната.

Още: Иран отвърна с по-страшен удар, отколкото петрола - по водата. Петролен дъжд вали в Техеран (ВИДЕО)