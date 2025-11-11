Прогноза за времето - 12 ноември 2025 г. (сряда)

През нощта над Източна България облачността ще остане значителна, на места все още с валежи от дъжд, но ще са в процес на спиране. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. На отделни места в котловините и низините, където вятърът след полунощ ще стихне, ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, по-ниски в котловините, в София – около 2 градуса.

ОЩЕ: Кога дъждът спира и ще се покаже ли слънцето? Проф. Георги Рачев с двуседмична прогноза

В сряда ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Преди обяд над Източна България облачността ще е все още значителна, но ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в София – около 12 градуса.

Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца.

В планините и по морето

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана, предимно висока облачност. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра – около 3 градуса.

ОЩЕ: Идва ли първият сняг? Отговорът от Николай Василковски

Над Черноморието облачността ще е предимно значителна. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 14-15 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 14 мин. и залязва в 17 ч. и 7 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 53 мин. Луната в София залязва в 13 ч. и 44 мин. и изгрява в 0 ч. и 15 мин. Фаза на Луната: последна четвърт.

Източник: meteo.bg