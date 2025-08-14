Прогноза за времето - 15 август 2025 г. (петък)

През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. По-значителна облачност ще има над южните райони и на отделни места там са възможни слаби превалявания. В петък в повечето райони ще е предимно слънчево. В Югозападна България и планините ще се развива купеста облачност и на места ще превали. Ще духа до умерен, в Югоизточна България временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София - около 31 градуса.

Атмосферното налягане е и ще се задържи по-високо от средното за месеца.

В планините и по морето

В планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област ще превали. Ще духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25 градуса, на 2000 метра - около 17 градуса.

По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността през втората половина на деня над южното крайбрежие. Ще продължи да духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 33 мин. и залязва в 20 ч. и 28 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 55 мин. Луната в София залязва в 13 ч. и 42 мин. и изгрява в 23 ч. и 22 мин. Фаза на Луната: един ден преди последна четвърт.

Източник: meteo.bg