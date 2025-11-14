Прогноза за времето - 15 ноември 2025 г. (събота)

През следващото денонощие не се очаква промяна в синоптичната обстановка. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, а през деня – ще е предимно слънчево. В Дунавската равнина ще е мъгливо, а през нощта и в часовете до обяд мъгливо ще е и по долините на реките в Южна България. Почти тихо време. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, а максималните - между 13 и 18 градуса, значително по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температури ще е около 0 градуса, максималната – около 16 градуса.

Атмосферното налягане ще продължи бавно да се понижава и вече ще бъде малко по-ниско от средното за месеца.

В планините и по морето

В планините ще бъде слънчево със слаб вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра - около 9 градуса.

По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с мъгла. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 14 и 17 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса. Вълнението на морето ще е 1 бал.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 18 мин. и залязва в 17 ч. и 4 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 46 мин. Луната в София изгрява в 2 ч. и 27 мин. и залязва в 14 ч. и 43 мин. Фаза на Луната: три дни след последна четвърт.

Източник: meteo.bg