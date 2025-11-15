Прогноза за времето - 16 ноември 2025 г. (неделя)

В неделя ще е предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Преди обяд в Дунавската равнина и по долините на реките в Южна България ще е мъгливо. Ще е почти тихо, а през деня за кратко ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Такава е прогнозата за времето на дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Боряна Маркова за последния ден от седмицата.

Температурите в неделя

Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 14° и 19°, по-ниски в местата с трайна мъгла - между 10° и 13°. В София минималната температури ще е около 0°, максималната – около 16°.

Времето в планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 8°.

Какво ще е времето по Черноморието?

По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще е 1- 2 бала.

Източник: meteo.bg