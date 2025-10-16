Прогноза за времето - 17 октомври 2025 г. (петък)

През нощта от югозапад облачността ще се увеличава и вплътнява, но над Североизточна България ще преобладава ясно време. В сутрешните часове на отделни места в Дунавската равнина и западната част от Горнотракийската низина ще има мъгла или ниска облачност. В по-голямата част от страната вятърът временно ще стихне, само в източните райони ще е слаб и ще се ориентира от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София – около 7 градуса.

В петък над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време с по-съществени разкъсвания на облачността преди обяд над Североизточна България. В следобедните часове в Западна България ще започнат валежи от дъжд, в планините над 2000 метра - от сняг, а през нощта срещу събота валежите ще обхванат и централните райони от страната. Ще духа слаб, в Източна България - умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в София – около 13 градуса.

Атмосферното налягане е по-високо от средното - слабо ще се понижи.

В планините и по морето

В планините облачността ще се увеличава и впълтнява. След обяд в масивите от Западна България ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен вятър от южната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, на 2000 метра – около 3 градуса.

По Черноморието постепенно ще се заоблачи, най-късно над северното крайбрежие. В сутрешните часове на отделни места ще има мъгла или намалена видимост. Вятърът ще се ориентира от югоизток, ще е предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 16 и 19 градуса. Температурата на морската вода е 17-20 градуса. Вълнението на морето ще е 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 42 мин. и залязва в 18 ч. и 41 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 59 мин. Луната в София изгрява в 3 ч. и 24 мин. и залязва в 17 ч. и 00 мин. Фаза на Луната: четри дни след последна четвърт.

Източник: meteo.bg