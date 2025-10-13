Циганското лято се отлага: Николай Василковски с дъждовна прогноза за следващите две седмици

Температурите в следващите две седмици няма да се променят. Първите валежи и захлаждане ще са утре (14 октомври) и в четвъртък, но ще са локални. Няма да са повсеместни. Не се очакват проблемни количества. След това дъжд се очаква в периода 18-22 октомври. Циганското лято се отлага за края на октомври, началото на ноември. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

Той уточни, че във вторник валежите ще са предимно на североизток и на места в планините, а в сряда и четвъртък - в южните и източните райони.

"В понеделник (20 октомрви) валежната зона ще обхване почти цяла България с напоителни, на места интензивни, есенни дъждове", заяви синоптикът.

Седмицата ще започне с температури около 15-20 градуса, но в хода на седмицата леко ще се понижат и в четвъртък и петък ще бъдат в диапазона 11-16 градуса. Най-ниските дневни температури ще са в интервала 10-15 градуса, а най-високите – до към 23-24 градуса.

Времето днес

Сутринта на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост и ниска облачност. В понеделник по-значителна облачност ще има над южната половина от страната и източните райони. В Дунавската равнина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб, в Северна България и умерен вятър от запад-северозапад.

Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, за София – около 5 градуса. Максималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса, за София – около 16 градуса.