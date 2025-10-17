Прогноза за времето - 18 октомври 2025 г. (събота)

През следващото денонощие времето в страната ще бъде предимно облачно и на много места ще има валежи от дъжд. Временни разкъсвания над облачността ще има през деня на южните райони от страната. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а максималните в повечето райони между 14 и 19 градуса. В София минималната температура ще бъде около 9 градуса, максималната – около 13 градуса. През нощта срещу неделя от северозапад облачността ще започне бързо да се разкъсва и да намалява.

Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месеца. Вечерта ще започне да се повишава.

В планините и по морето

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде умерен, а по най-високите върхове на Рила и Пирин - силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра – около 3 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който вечерта ще се ориентира от запад-северозапад и през нощта срещу неделя ще бъде умерен. Максималните температури ще бъдат между 16 и 18 градуса. Температурата на морската вода е 17-19 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 43 мин. и залязва в 18 ч. и 39 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 56 мин. Луната в София изгрява в 4 ч. и 30 мин. и залязва в 17 ч. и 19 мин. Фаза на Луната: три дни преди новолуние.

Източник: meteo.bg