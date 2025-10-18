Войната в Украйна:

Прогноза за времето - 19 октомври 2025 г. (неделя)

18 октомври 2025, 20:01 часа 579 прочитания 0 коментара
Прогноза за времето - 19 октомври 2025 г. (неделя)

В неделя ще е предимно слънчево. Такава е прогнозата за времето на дежурния синоптик Боряна Маркова от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Преди обяд в планинските райони ще е по-често значителна и там все още ще превалява. Вятърът ще се усилва, ще е умерен, в Дунавската равнина временно силен от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните - между 13° и 18°. В София минималната температура ще бъде около 7°, максималната – около 13°.

Времето в планините

В планините преди обяд облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява дъжд, над 1800 метра от сняг. След обяд облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°, се казва още в прогнозата за времето. 

Времето по морето

По Черноморието преди обяд облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превалява. След обяд ще е предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. ОЩЕ: Екстремни природни условия: СМО съобщи за рекордни нива на въглероден диоксид

Източник: meteo.bg

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
НИМХ прогноза за времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес