Прогноза за времето - 2 септември 2025 г. (вторник)

През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен северозападен вятър, който до сутринта ще утихне. Във вторник ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София – около 30 градуса.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще е без съществена промяна.

В планините и по морето

В планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра - около 19 градуса.

По Черноморието ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 53 мин. и залязва в 19 ч. и 59 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 6 мин. Луната в София залязва в 0 ч. и 30 мин и изгрява в 17 ч. и 7 мин. Фаза на Луната: два дни след първа четвърт.

